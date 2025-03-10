¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¤Ìò¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×
ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¤¬10ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê69¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÌäÂêÊª·ï¡×¡Ê5ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤ÏÇÐÍ¥¾åÀîÎ´Ìé¤Î¼ç±é¡£¾å¾Â¤Ï¤«¤Í¤Æ¾åÀî¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÙ¡¹¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¾åÀî¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¡Ö¾åÀî¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ëºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤«¤â¡×¤È¡¢¾å¾Â¤Î½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¾åÀî¤ò¸«¤¿¾å¾Â¤¬¡Ö¤¢¡ÁÃËÁ°¡ª¡×¤È¥»¥ê¥Õ¤Ò¤È¸À¤òÏÃ¤¹¤À¤±¡£¾å¾Â¤Î»Ð¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö³¤¸¶ÀéÎ¤ËüÎ¤¡×¤ÎÁêÊý¡Ê»Ð¤¬ËüÎ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿»Ð¤«¤é¡Ö¸«¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¤Ìò¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¤ï¡×¤ÈÄ¾µå¤Î´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£