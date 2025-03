³×¿·Åª¤ÊÁªÂòÅªÃ¼ÌÌÉõ»ßµ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¡ª¶õÄ´Éþ¡Ö¿··¿Ê¬Î¥Ëì¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÀ½Ë¡¡×¸ø³«

空調服は、選択的端面封止技術を用いた、分離膜のセル化と、その技術を応用した超並列型分離膜モジュール、各種分離用モジュールの製法を2025年3月10日(月)に公開しました。

空調服「新型分離膜モジュールの製法」公開

各種技術の販売開始は2025年以内を予定しています。

【選択的端面封止技術とは】

●供給側流体の通路 ●透過側流体の通路

の2種類の通路が露出している積層体の端面で、その一方の流通口を閉鎖し、他方の流通口を開口する技術です。

両方の流路が露出した端面に封止材を塗布し、2つの流路の構成材の濡れ性の違いにより、一方の流路口だけに封止材が浸透する方法の他、様々な手法があります。

この技術により、

・1枚1枚、接着剤を塗布するため、製造コストが高い

・接着の糊代が広く、高性能な分離膜を最大限に活かしきれない

といった、従来の分離膜モジュールが抱える課題点を根本的に解決し、『糊代削減による性能向上』『製造コストの削減』『分離膜モジュールのセル化』が実現可能となります。

【選択的端面封止技術で製作した分離膜モジュールと応用例】

(1)超並列型分離膜モジュール

・1mm厚の分離膜を積層して立方体を形成。

1mmの厚さにスライスし人工木や人口葉モジュールへ。

分離膜によるDAC(直接空気回収技術)の実現へ大きく前進。

・高濃度の排ガスからCO2を分離するプラント用のモジュールの実現へ。

超並列型分離膜モジュール

(2)スパイラル型分離膜モジュール

・1枚1枚接着剤を塗布していた積層工程がなくなり、大幅コストダウンや高速製造の実現へ。

(3)ロール型分離膜モジュール

・選択的端面封止技術により、トイレットペーパーを製造するような積層が可能となり、平膜と中空糸膜、双方の利点を最大限に活用した「両面分離内幕テープ」の製造や、その概念によって大幅コストダウンと高速製造の実現へ。

この技術はCO2回収だけではなく、海水淡水化や超純水などの水処理、食品・飲料産業、化学・石油化学産業など、さまざまな分野への応用が可能です。

