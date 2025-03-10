永野芽郁・&TEAM「ANNX」新加入「オールナイトニッポン」2025年度ラインナップ発表【一覧】
【モデルプレス＝2025/03/10】ニッポン放送が3月10日、同局にて「オールナイトニッポン」2025年度ラインナップ発表記者会見を実施。3月31日からのラインナップを発表し、各番組に新たなパーソナリティとして女優の永野芽郁、9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）の2組が加わることを伝えた。
【写真】令和版“1000年に1人の美少年”と話題の&TEAMメンバー
新たにパーソナリティを務める永野と&TEAM。「オールナイトニッポンX（クロス）」にて永野は月曜、&TEAMは毎月最終金曜を担当する。
また、キタニタツヤは3月25日に「オールナイトニッポンX（クロス）」（24時〜24時58分）月曜担当の最終回を迎え、永野にバトンタッチ。同じく月曜の「オールナイトニッポン0（ZERO）」（27時〜28時30分）へと移動する。なお「オールナイトニッポン」は変わらず山田裕貴、星野源、乃木坂46、ナインティナイン、霜降り明星、オードリーが継続で担当する。
この日の会見には、永野と&TEAMのYUMA（ユウマ）、HARUA（ハルア）、TAKI（タキ）が登壇。枠移動となったキタニはビデオメッセージを寄せていた。（modelpress編集部）
月：山田裕貴
火：星野源
水：乃木坂46
木：ナインティナイン
金：霜降り明星
土：オードリー
月：永野芽郁【NEW】
火：高橋文哉
水：JO1
木：日向坂46松田好花
金：週替わりパーソナリティ／&TEAM（月1／毎週最終金曜）【NEW】
月：キタニタツヤ【NEW】（「ANNX」から移動）
火：あの
水：佐久間宣行
木：マヂカルラブリー
金：三四郎
土：週替わりパーソナリティ／ヤーレンズ（月1／毎月最終土曜）
※月〜金の「オールナイトニッポン0」は3月31日から四国放送がネット局に加わり全国35局ネット
※土の「オールナイトニッポン0」は4月から熊本放送がネット局に加わり27局ネット
松任谷由実、あいみょん（ほか2週はスペシャルパーソナリティ）
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◆「オールナイトニッポン」2024年度ラインナップ発表
新たにパーソナリティを務める永野と&TEAM。「オールナイトニッポンX（クロス）」にて永野は月曜、&TEAMは毎月最終金曜を担当する。
この日の会見には、永野と&TEAMのYUMA（ユウマ）、HARUA（ハルア）、TAKI（タキ）が登壇。枠移動となったキタニはビデオメッセージを寄せていた。（modelpress編集部）
◆パーソナリティ一覧
◆「オールナイトニッポン」（毎週月〜土／25時〜27時）
月：山田裕貴
火：星野源
水：乃木坂46
木：ナインティナイン
金：霜降り明星
土：オードリー
◆「オールナイトニッポンX（クロス）」（毎週月〜金／24時〜24時58分）
月：永野芽郁【NEW】
火：高橋文哉
水：JO1
木：日向坂46松田好花
金：週替わりパーソナリティ／&TEAM（月1／毎週最終金曜）【NEW】
◆「オールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週月〜木：27時〜28時30分／金・土：27時〜29時）
月：キタニタツヤ【NEW】（「ANNX」から移動）
火：あの
水：佐久間宣行
木：マヂカルラブリー
金：三四郎
土：週替わりパーソナリティ／ヤーレンズ（月1／毎月最終土曜）
※月〜金の「オールナイトニッポン0」は3月31日から四国放送がネット局に加わり全国35局ネット
※土の「オールナイトニッポン0」は4月から熊本放送がネット局に加わり27局ネット
◆「オールナイトニッポンGOLD」（毎週金曜22時〜24時）
松任谷由実、あいみょん（ほか2週はスペシャルパーソナリティ）
◆「オールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜23時30分〜25時）
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