¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025¡×¤Ë 5Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê¡ª¥¢¥í¡¼

アローは、経済産業省が実施する『健康経営優良法人2025 ブライト500』に認定されました。

アローは、経済産業省が実施する『健康経営優良法人2025 ブライト500』に認定。

「ブライト500」とは、健康経営優良法人の中でも特に優れた活動を行った上位500の企業が選定されます。

同社は2021年の制度開始時点から「ブライト500」に選ばれており、今回5年連続の認定となりました。

■同社の2024年度の健康経営目標

「適度な運動でより良い睡眠を手に入れよう!」

同社では社内健康調査アンケートの、各項目の結果を複合し健康点数として管理をしています。

2023年末に行なった「健康調査アンケート」では、「運動」と「睡眠」の項目に対して課題があった為、2024年度の目標をこのように設定しました。

■同社の健康経営における取り組み例

2023年度より社内健康経営チームを再編成し、2024年度はチームとして各自の役割が明確になった年となりました。

チームの結束力も高まり、社内イベントでは各自の強みを生かした「栄養」や「ウィメンズヘルス」などの施策にも力を入れました。

1. 社員による健康セミナーの開催

「朝食摂取率向上セミナー」「ウィメンズヘルスセミナー」「栄養セミナー」「運動セミナー」「睡眠セミナー」を月1回の全体研修日に開催し、社員全員が参加できる環境を整えました。

セミナーの内容は社員自身が調査し発表する形式を採用し、理解を深めることができました。

また、グループワークを取り入れることで、「なぜ実践できないのか」を個人要因と環境要因に分けて考え、施策の立案にも役立てました。

2. 商店街朝食マップ&スタンプラリー

2023年度より継続している取り組みで、社員の朝食摂取を促すだけでなく、商店街の活性化にも貢献しています。

2024年度は「1ヶ月に5店舗を訪れると記念品を授与する」という条件を設け、2023年度よりも難易度を上げました。

結果として、スタンプラリー達成者が複数名現れ、健康経営の取り組みが社内に定着してきたと感じています。

3. スクリーンタイムチャレンジ

睡眠時間の確保および質の向上を目指し、2024年5月を「睡眠強化月間」としました。

この期間中は、「緊急時以外、23時〜5時の間は社内ツールでの連絡を禁止」「0時〜5時の間はスマートフォンの使用を控える」というルールを設けて「スクリーンタイムチャレンジ」を実施しました。

スマートフォンの使用状況はスクリーンタイム機能で確認し、31日間継続できた社員にはインセンティブを用意しました。

4. スポーツイベント

すずらん会館やみなみ商店街会館にて、「パラスポーツのボッチャ体験会」を開催しました。

今後も地域を巻き込んだ健康促進活動を続け、商店街組合内に健康経営チームを発足させることを目標としています。

また、社内でも「ボウリング大会」「ボッチャ大会」を開催し、部署を超えたチーム編成で実施することで社内の交流がより深まりました。

5. 健康診断DAY

毎年、全社員が集まり健康診断を実施しています。

また、健康診断の2ヶ月前から、社員自身が「健康宣言」を考案し、「柔軟性を向上させる」「体重を2kg減らす」などの目標をスタッフルームに掲示しました。

これにより、健康意識をより一層高める期間を設けています。

■健康経営実施における同社の効果

2023年度末時点では、「睡眠で十分な休養が取れている」と回答した社員の割合は28.5%でしたが、取り組み開始から4ヶ月後の2024年9月時点では43.8%に向上し、約1.5倍となりました。

社員の睡眠に対する意識が高まり、睡眠状態が改善しています。

さらに、副次的な効果として、ワークエンゲージメントの指標である「Q12」および、プレゼンティーイズムの指標である「東大一項目版プレゼンティーイズム」においてもポジティブな変化が見られました。

