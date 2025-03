東京の満開の桜を堪能! おすすめの桜イベント

Spot.1

【千代田のさくらまつり】サステナブルツーリズムでお花見を!

東京の春の風物詩となった「千代田のさくらまつり」が、2025年も3月12日(水)〜4月23日(水)の日程で開催されます。「千代田のさくらまつり」は、千代田区内で桜の開花時期に合わせて催されるさまざまなイベントの総称。今年は「サステナブルツーリズム」をテーマに、観光振興、地域振興、環境保全の3つの輪を循環させる取り組みを推進しています。

全長約700mにおよぶ桜並木が続く「千鳥ヶ淵緑道」では、幻想的な桜の絶景が楽しめる夜桜ライトアップを実施。熱の発生が少ない「LED電球」を使用した環境配慮型のライトアップで、桜に負担をかけないようにしています。

「千鳥ヶ淵緑道」の桜をお濠の水上から堪能できる「千鳥ヶ淵ボート場」は、千鳥ヶ淵ライトアップ期間中、夜間特別営業を実施します。今年は初めて、希望日時に並ばずに乗船できる事前購入「スマートチケット」の販売を開始。例年行列ができるほど大人気のボート場の混雑緩和と景観保全の二つが同時に叶う取り組みになっています。

また、桜の季節に現れる“怪盗ブロッサム”が盗んだ幻の浮世絵を、謎を解きながら取り戻しに行くという、リアル謎解きゲーム「幻の浮世絵と本の街 怪盗ブロッサムの仕掛けた謎」を今年も開催! 謎解きをしながら、桜が綺麗に見えるお花見スポットや千鳥ヶ淵周辺の観光スポット巡りが楽しめますよ。

■「千代田のさくらまつり」概要

開催期間:2025年3月12日(水)〜4月23日(水)

公式サイト:https://visit-chiyoda.tokyo/sakura/

【千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ】

開催場所:千鳥ヶ淵緑道(東京都千代田区九段南2〜三番町2先)

開催期間:2025年3月下旬〜4月上旬

※桜の開花状況にあわせ、期間は3月10日頃に公表予定

開催時間:日没後〜21時

【千鳥ヶ淵ボート場】

開催場所:東京都千代田区三番町2先

開催期間:千鳥ヶ淵ライトアップ期間中 (1時間枠ごと)

開催時間:千鳥ヶ淵ライトアップ期間中の9〜20時(チケット販売は19時まで)

料金:

事前購入制「スマートチケット」:1艘1万円/1時間

(売り上げの一部は千代田区さくら基金へ寄付)

当日券:1艘1600円 / 1時間(千鳥ヶ淵ライトアップ期間中)

※ 混雑緩和のため、朝9時頃より現地にて整理券配布予定

※ 整理券の配布は予定台数が無くなり次第終了

【リアル謎解きゲーム「幻の浮世絵と本の街 怪盗ブロッサムの仕掛けた謎」】

開催期間:2025年3月12日(水)〜4月23日(水)

プレイ推奨時間:10〜18時



Spot.2

【ホテルニューオータニ】江戸時代から続く日本庭園をライトアップ

400年以上の歴史を持つ「ホテルニューオータニ」の日本庭園では、桜の季節を楽しむ「桜めぐり2025〜Experience Spring at Hotel New Otani Tokyo〜」を開催します。およそ1万坪の日本庭園には、3月上旬〜4月中旬にかけて、ソメイヨシノ、ベニシダレ、ケイオウザクラなど、19種58本の桜が次々と開花。通常より長い期間、お花見が楽しめます。

東京「夜桜」ライトアップ

さらに、ホテル開業60周年を記念して昨年行われた「東京『夜桜』ライトアップ」を今年も開催。桜色にライトアップされた夜の日本庭園の景色が堪能できますよ。

また、日本庭園を見下ろす、ティー&カクテル「ガーデンラウンジ」では、2024年夏にスタートして以来好評の「NIGHT LOUNGE」を、桜の時期も開催(平日のみ)します。昼間はスイーツビュッフェで賑わう明るい空間が、夜にはムーディーで大人の雰囲気に。仕事帰りに気軽に立ち寄って、特別なお花見のひとときを過ごしてみてくださいね。

■ホテルニューオータニ

「桜めぐり2025〜Experience Spring at Hotel New Otani Tokyo〜」概要

住所:東京都千代田区紀尾井町4-1

TEL:03-3265-1111(代表)

開催期間:2025年3月1日(土)〜4月19日(土)(東京「夜桜」ライトアップ)

開催時間:日没約30分前点灯〜24時(東京「夜桜」ライトアップ)



Spot.3

【ホテル椿山荘東京】桜と雲海の饗宴! 日本庭園をピンクに彩る「夜桜雲海」

「ホテル椿山荘東京」の日本庭園では、2月に早咲きの河津桜が春の訪れを告げると、3月には艶やかな修善寺寒桜、可憐なおかめ桜、大輪の陽光桜、そして4月にソメイヨシノ、4月中旬には八重桜が開花。およそ2カ月もの間、約20種・100本の桜が庭園を鮮やかなピンク色に染める美しい景色が楽しめます。

そんな桜が美しく咲き誇るシーズンに開催されるのが、人気の庭園演出「東京雲海」と、ライトアップされた桜の饗宴による「夜桜雲海」です。雲海と光によってピンク色に揺らめく夜の日本庭園の風景は、うっとりするほど幻想的。

2025年はさらに、日中にも「東京雲海」を楽しめる「天空の三重塔(パゴダ)」も登場。まるで雲の上に浮かんでいるような美しい桜景色を堪能できます。ホテルショップ「セレクションズ」で販売されるテイクアウトスイーツも充実していて、「桜モンブラン」850円、「桜とピスタチオのマーブルケーキ」5000円(ともに4月30日(水)まで)など、自宅でも桜を楽しめるスイーツはおみやげに最適です。

■ホテル椿山荘東京「夜桜雲海」概要

住所:東京都文京区関口2-10-8

開催場所:庭園内 幽翠池エリア

開催期間:2025年4月13日(日)まで

雲海出現時間:18時40分〜、19時40分〜、20時40分〜、21時40分〜(予定)

公式サイト:https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/

Spot.4

【高輪エリアのプリンスホテル】桜と竹あかりが織りなす春の絶景

「ザ・プリンス さくらタワー東京」や「グランドプリンスホテル高輪」をはじめとする、高輪エリアのプリンスホテルでは、2025年3月7日(金)から4月13日(日)まで「高輪 桜まつり2025」を開催します。

17種類・約210本もの桜が咲き誇る日本庭園では、「桜の竹あかりライトアップ」を期間限定で実施。桜の花びらをモチーフにした竹あかりが、観音堂で上映をするプロジェクションマッピングとともに、夜の日本庭園を幻想的に演出します。

桜や春をモチーフにしたフレンチコースや、弁当、ビュッフェなど食で春を感じるフェアも開催。桜が織りなす風情あるひとときを、ぜひ楽しんでみてください。

■高輪エリアのプリンスホテル「高輪 桜まつり2025」概要

開催場所:ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、高輪 花香路、グランドプリンスホテル新高輪

公式サイト:https://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/sakuramatsuri/

【桜の竹あかりライトアップ】

開催場所:日本庭園内

開催期間:2025年3月7日(金)〜4月13日(日)

開催時間:16時30分〜24時



Spot.5

【東京ミッドタウン】スタイリッシュなお花見体験を満喫!

春の散歩道(過去の様子)

「東京ミッドタウン」で開催される、春の到来を祝うイベント「MIDTOWN BLOSSOM 2025」。今年は「MIDTOWN in Bloom」をコンセプトに、「東京ミッドタウン」に咲き誇る桜に囲まれた、都会のお花見散歩を楽しめます。

開花前ライトアップ(過去の様子)

およそ200mにわたって、約100本もの桜並木が続くミッドタウン・ガーデンの「春の散歩道」では、イベント期間中、開花状況に合わせて桜を美しくライトアップ。お散歩を楽しみながら、鮮やかに彩られた夜桜を堪能できます。

また、期間限定で登場する屋外ラウンジ「ROKU 〈六〉 MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE」では、「ザ・リッツ・カールトン東京」が考案するオリジナルカクテルやフード、スイーツを提供。夜はライトアップされた桜を眺めながら、都心のスタイリッシュなお花見が体験できますよ。

■東京ミッドタウン「MIDTOWN BLOSSOM 2025」概要

住所:東京都港区赤坂9-7-1

開催期間:2025年3月14日(金)〜4月13日(日)※荒天中止

【春の散歩道】

開催場所:ミッドタウン・ガーデン さくら通り沿い、ガーデンテラス前

開催時間:17〜23時

【ROKU 〈六〉 MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE】

開催場所:ミッドタウン・ガーデン 21_21 DESIGN SIGHT前

開催時間:12〜20時(19時30分LO)、金・土曜、桜満開時は〜21時(20時30分LO)



Spot.6

【東京スカイツリー®】“空×桜” を楽しめる新たなイベントを開催!

©TOKYO-SKYTREE

「東京スカイツリー®」では、桜のシーズンのイベントとして「The Sakura SKYTREE®〜 Feel the Cherry Blossoms with All Your Senses at the TOKYO SKYTREE®〜」を初開催。

“空×桜”をテーマに、展望台には桜で彩られたフォトスポットや装飾が登場するほか、「東京スカイツリー®」全体が春の大空に咲く桜をイメージしたカラーに染まる特別ライティング「桜宙(さくら そら)〜Sakura SKY〜」を点灯。さらに「SKYTREE ROUND THEATER®」では、美しい桜が見られる特別映像を上映します。

「桜宙(さくらそら)-MANKAI-」980円 ©TOKYO-SKYTREE

また、東京スカイツリー天望デッキ フロア350「SKYTREE CAFE」では、イベント限定の、桜をイメージしたアルコールやノンアルコールのドリンク、スイーツを販売。青空のもと満開に咲き誇る桜の木をイメージしたドリンク「桜宙(さくらそら)-MANKAI-」や、100%植物性食材から誕生した、ヴィーガン&グルテンフリーのドーナツなど、どれも思わず写真に撮りたくなる見た目もかわいいメニューばかりですよ。

■東京スカイツリー®「The Sakura SKYTREE®〜 Feel the Cherry Blossoms with All Your Senses at the TOKYO SKYTREE®〜」概要

住所:東京都墨田区押上1-1-2

開催期間:2025年4月14日(月)まで

公式サイト:https://www.tokyo-skytree.jp/

【天望デッキ フォトスポット・装飾の設置】

開催場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア350、フロア340、東京スカイツリー4階

【イベント限定カフェメニュー販売】

開催場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア350 「SKYTREE CAFE」

営業時間:10時〜21時45分(21時15分LO)、日曜、祝日は9時〜

【「SKYTREE ROUND THEATER®」での映像の上映】

上映場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア350

上映時間:各回約3分 ※内容は変更となる可能性があります。

【特別ライティング「桜宙(さくらそら)〜Sakura SKY〜」点灯】

開催日時:2025年3月2日(日)〜6日(木)、9日(日)、16日(日)、20日(木)、21日(金)、 23日(日)〜28日(金)、30日(日)、31日(月)の18時45分〜22時、4月1日(火)〜4日(金)、6日(日)〜14日(月)の19〜22時 ※事前の予告なく、点灯時間および内容を変更する場合があります。



Spot.7

【サンシャイン60展望台 てんぼうパーク】“空の公園”で満開の桜の下、快適なお花見♪

“空の公園”をコンセプトとする「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」では、「てんぼうパーク さくらまつり」を開催します。期間中は、館内の人工芝が敷かれた「てんぼうの丘」エリアを中心に、美しく咲き誇る桜で装飾。屋内にいながらにしてお花見気分が味わえるイベントです。

装飾の一部には豊島区が発祥と伝えられる本物の「ソメイヨシノ」の枝を使用。フォトスポットも設置され、桜の花びらで満たされたプールに入っての写真撮影や、桜の木と海抜251mからの眺望を掛け合わせた、展望台ならではの写真撮影が楽しめます。そのほか、3〜4月の春休み期間を中心に、親子で体験できるワークショップやコンサート、ライブアート等のイベントなども実施します。

手前左から時計回りに「さくらモンブラン」600円、「ベーコンエッグサンド 」950円、「いちごバナナスムージー」800円、「てんくういちごオーレ」600円、「花より団子パフェ」950円

また、展望台内の「てんぼうパークCAFE」では、春をイメージしたドリンクやスイーツ、バスケットに入ったサンドイッチなどの期間限定メニューを販売。かわいい桜模様のピクニックシート(無料貸出)を敷いた芝生の上で、お花見気分を楽しんでみて。

■サンシャイン60展望台 てんぼうパーク「てんぼうパーク さくらまつり」概要

住所:東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60ビル60F

開催場所:サンシャイン60展望台 てんぼうパーク

開催期間:2025年5月11日(日)まで

開催時間:サンシャイン60展望台の営業時間に準ずる

料金:展望台入場料 ※ワークショップ等一部有料

公式サイト:https://sunshinecity.jp/observatory/event/entry-31773.html

Spot.8

【東京レストランバス】東京の桜と贅沢な食事が楽しめる!

「東京レストランバス」は、オープンルーフのバスの車窓から優雅に桜を眺めながら、贅沢な食事とお酒を楽しむ、特別なお花見体験ができるツアー。「心に贅沢な、桜花見コース」は、千鳥ヶ淵や東京ミッドタウンなど桜の名所で知られるスポットのほか、東京タワーやレインボーブリッジなど、東京の観光名所を巡る充実のコースです。

「和食フルコースプラン」

プランは全部で8プラン。2025年は、贅沢なコース料理をゆったり楽しむ3時間の「フルコースプラン」和食か洋食が選べるランチ、ディナーのコースに加え、気軽に参加できる1時間30分〜2時間の「ショートプラン」を新設。土曜、祝日に運行する「ショートプラン」には、洋食ランチ、和食ディナー、洋食ディナーのプランに加えて、春らしいスイーツと軽食を堪能できるアフタヌーンティーのプランもありますよ。

昼はピンク色が鮮やかな桜を、夜はライトアップされた幻想的な夜桜を眺めながら、快適なお花見を楽しんでくださいね。

■東京レストランバス「心に贅沢な、桜花見コース」概要

【フルコースプラン(3時間)】

開催時期:2025年3月20日(木・祝)〜4月6日(日)

開催時間:ランチ 11時30分〜14時30分頃、ディナー 18〜21時

料金:1名 1万6800円 ※子どもは3000円引き

【ショートプラン(1時間30分〜2時間)】

開催時期:2025年3月20日(木・祝)、22日(土)、23日(日)、29日(土)、30日(日)、4月5日(土)、6日(日)の計7日間

開催時間:ランチ 11時〜12時30分、アフタヌーンティー 14時〜15時30分、ディナー 19〜21時

料金:ランチ、アフタヌーンティー 1万1800円、ディナー1万3800円 ※子どもはそれぞれ3000円引き

公式サイト:https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/

Spot.9

【目黒川お花見クルーズ】大人気“船から見上げる”目黒川の桜

スタンダードプランで使用する「WATERWAYS機

毎年大好評の「目黒川お花見クルーズ」で楽しめるのは、天王洲ピア〜目黒雅叙園(ホテル雅叙園東京)前で折り返し、天王洲ピアまで戻ってくる約70分のクルーズ。川面まで垂れ下がる大迫力の桜はもちろん、普段はなかなか見ることのできない船上から見上げる大崎・五反田・目黒エリアの景色が楽しめます。

揺れに強い双胴船「WATERWAYS機廚能笋襦屮好織鵐澄璽鼻廛廛薀鵑任蓮経験豊富なリバーガイドが、街の歴史や文化などに加え、名所の最新情報をご案内。さらに今年はわんちゃんと一緒に乗船できる便も登場します。

BARスタイルプランで使用する「WATERWAYS掘

完成したばかりの「WATERWAYS掘廚蓮∩ゾ紊BARをコンセプトに設計されたリバークルーズ船。「BARスタイル」プランでは、厳選されたシャンパーニュを片手に桜の美しさを堪能する、大人のお花見クルーズが楽しめます。

そのほか、完全プライベート空間にて目黒川の桜を独り占めできる「最上級」プランも登場。使用されるオリジナルリバークルーズ船は、ホテルのラウンジのような洗練されたインテリアデザインに加え、後部のオープンデッキの開放感が最高! 大切な人たちと、春を満喫する特別なひとときを過ごしてみてはいかが?

■「目黒川お花見クルーズ」概要

乗船場所:天王洲ピア桟橋(東京都品川区東品川2-2-4)

開催期間:2025年3月19日(水)〜4月13日(日)(予定)

料金:「スタンダード」プラン 大人(13歳以上)早割 4500円(通常 5000円)、わんちゃん(大中小型犬一律)3000円 ※15時30分便のみ

「BARスタイル」プラン 大人(20歳以上)早割 1万2000円(通常 1万3000円)

「最上級」プラン 貸切り90分18万7000円 ※最大12名まで(子ども含む)

公式サイト:https://www.tokyowaterways.com/



Spot.10

【目黒川お花見CHANDONクルーズ】桜のトンネル目黒川でファーストクラスのようなお花見体験を

フィンガーフードBOX

貸切専門のクルージングサービス「アニバーサリークルーズ」と、プレミアムスパーグリングワイン「シャンドン」とのコラボレーションによる、大人気のお花見企画「目黒川お花見CHANDONクルーズ」が今年も登場です。

東京都内随一の桜の名所・目黒川。約4kmに渡り、ソメイヨシノを中心とした約800本の桜が咲き誇る、目黒川両岸の桜並木を眺めながら、桜色のスパークリングワインとオリジナルフードを楽しむ優雅なお花見体験ができます。

「お花見CHANDONクルーズ」の魅力は、スタイリッシュな小型クルーザーを少人数で貸切できること。船体にシャンドン ロゼカラーのピンク色のラッピングが施され、テーブルを囲んでの乾杯や食事が楽しめる「アニー」と、小型船ながら船室・エアコンもあり、雨の日でも快適に過ごせる「リリー」の2隻で運航。5名分の料金から貸切ができるので、家族でのお花見はもちろん、デートや女子会での利用にもおすすめですよ。

■「目黒川お花見CHANDONクルーズ」概要

開催期間:2025年3月20日(木・祝)〜4月13日(日)

運航便数:1日最大5便(10〜19時の間に出航)

運航コース:目黒川お花見コース(雅叙園前で折り返し)

発着場所:芝浦CRIB桟橋(港区海岸2-1-23 ベイサイドビル1F)

料金:平日便5名まで8万2500円 ※6名以降は1名1万6500円で追加乗船可能

週末便5名まで9万3500円 ※6名以降は1名1万7600円で追加乗船可能

プラン内容:90分クルーズ(貸切)、フィンガーフードBOX、シャンドン ロゼ、その他ドリンク付

公式サイト:https://www.anniversary-cruise.com/season/ohanami-plan/ohanami-chandon/



Shop.1

【ホテル雅叙園東京】春色のスイーツでお花見気分を堪能

季節の食材を生かしたアフタヌーンティーが好評の「ホテル雅叙園東京」。ホテルのすぐ横に位置する、都内屈指のお花見スポット目黒川が春色に染まるこの季節は、桜がふわりと香る「さくらアフタヌーンティー」が登場します。

スイーツには、「桜と塩麹のムース」、「さくらと大納言のロール」、「桜と日本酒のパウンドケーキ」など、和素材と桜を組み合わせ、日本の春の情景を表現した品々がラインナップ。また、セイボリーにも春野菜や山菜、桜海老など、旬の恵みをたっぷりと使用。春を存分に味わう「スモークサーモンと山菜の手毬寿司」、「若鶏と春野菜のフリカッセ」、「春キャベツと桜海老のポタージュ」の3品が並びます。

今年のお花見シーズンは、ホテル雅叙園東京の桜メニューで、心弾む春の味わいを堪能してくださいね。

■ホテル雅叙園東京「さくらアフタヌーンティー」概要

住所:東京都目黒区下目黒1-8-1

TEL:050-3188-7570(レストラン総合案内 10〜19時)

提供場所:1階「New American Grill “KANADE TERRACE”」

提供期間:2025年3月15日(土)〜4月6日(日)

提供時間:15時〜17時30分(LO)

料金:6600円、カクテル付 8360円、グラスロゼスパークリング付 8470円 ※数量限定



Shop.2

【東京プリンスホテル】桜と東京タワーの絶景を満喫!

「東京プリンスホテル」では、「さくらめぐり 2025」を今年も期間限定で開催。登場するのは、お花見気分を盛り上げる桜をテーマにした春のメニューの数々です。

間近に見上げる東京タワーと満開の桜の絶景が目の前で楽しめるテラスレストラン「カフェ&バー タワービューテラス」では、夜桜や春の花々が咲き誇る空間をプロジェクションマッピングで演出。春爛漫の中「お花見小箱“SAKURA”」や「花めく春籠」といった、春の素材を詰め込んだまるでアートのような食事が楽しめます。

また、「ティーサロン ピカケ」では、春風に乗って舞い散る桜をイメージした桜と抹茶のアフタヌーンティー「Spring Afternoon Tea」を提供。「抹茶とさくらのシュークリーム」や「桜モンブラン」などの桜スイーツに加え、桜の花びらを飾ったセイボリーが3段のプレートで登場します。

美しく咲き誇る桜と東京タワーの絶景、そして春の訪れを感じる色鮮やかなメニューとともに、贅沢なお花見時間を過ごしてみてはいかが?

■東京プリンスホテル「さくらめぐり 2025」概要

住所:東京都港区芝公園3-3-1

TEL:03-3432-1140(レストラン予約係 10〜17時)

提供場所:カフェ&バー タワービューテラス、ブッフェダイニング ポルト、和食 清水、中国料理 満楼日園、ティーサロン ピカケ、メインバー ウインザー

提供期間:2025年3月8日(土)〜4月13日(日)※前日の15 時までに要予約

※「ティーサロン ピカケ」の「Spring Afternoon Tea」は2025年3月8日(土)〜5月9日(金)

提供時間:「カフェ&バー タワービューテラス」ランチ 12〜15時、ディナー 17時30分〜21時30分

「ティーサロン ピカケ」の「Spring Afternoon Tea」11時30分〜、15時〜(最大3時間制)

料金:「カフェ&バー タワービューテラス」ランチ「お花見小箱“SAKURA”」(2段重) 1名8000円、ディナー「お花見小箱“YOZAKURA”」(2段重) 1名1万3000円、金曜日夜限定「ドームテント席確約“花めく春籠”」 1名 1万5000円

「ティーサロン ピカケ」の「Spring Afternoon Tea」1名6500円



Shop.3

【アンダーズ 東京】淡いピンク色に染まる「桜アフタヌーンティー」

「アンダーズ 東京」51階の「ザ タヴァン グリル&ラウンジ」から登場するのは、うららかに咲く桜からインスピレーションを得た「桜アフタヌーンティー」。桜やイチゴをふんだんに使用した春らしいアフタヌーンティーです。

スタンドを淡いピンク色に染めるのは、桜の上品な甘みと香りがふんわりと広がるシャンティクリームを、軽やかな食感のサワードゥブリオッシュでサンドした「桜トロペジェンヌ」や、桜海老の香ばしい風味となめらかな卵入りの生地のハーモニーが絶妙な「桜海老キッシュ」など、この時期ならではの食材を生かしたスイーツやセイボリーたち。さらに、チョコレート大国、スイス出身のシェフパティシエ ノルマン・ジュビンが手掛けるチョコレートバーのテーブルサービスには、桜の塩漬けをトッピングしたルビーチョコレートが登場します。

桜の風味豊かなチョコレートとフレッシュイチゴのハーモニーを、ぜひ堪能してみてください。

■アンダーズ 東京「桜アフタヌーンティー」概要

住所:東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー

TEL:03-6830-7739(受付時間 10〜19時)

提供場所:51階「ザ タヴァン グリル&ラウンジ」

提供期間:2025年4月30日(水)まで

提供時間:第1部 12〜14時、第2部 15〜17時

料金:7500円(サービス料別)



Shop.4

【キンプトン新宿東京】日本の美しい春の情景がインスピレーション!

「キンプトン新宿東京」からは、日本の春ならではの情景をテーマにした「桜といちごのアフタヌーンティー“春風”」が登場します。

「桜とチェリーのスワンムース」

川辺や湖のほとりに咲く桜の木や、水面に浮かぶ桜の花びらなどにインスパイアされた8種のスイーツは、桜とイチゴの味わいをメインに、湖に浮かぶスワンを形作ったムースや、木々が芽吹く様子をイメージした抹茶シューなど、随所に春の香りを感じる内容でご用意。また、「桜タンドリーチキン」、「桜鯛のカルパッチョ」と、セイボリーにも桜の要素が満載です。

プレミアムプランでは、イチゴとカップケーキが付いたさくらツリーが、テーブルを華やかなお花見モードに演出してくれますよ。

■キンプトン新宿東京「桜といちごのアフタヌーンティー“春風”」概要

住所:東京都新宿区西新宿3-4-7

TEL:03-6258-1414(レストラン直通)

提供場所:2階「ディストリクトブラッスリー・バー・ラウンジ」

提供期間:2025年4月30日(水)まで ※前日の16 時までに要予約

提供時間:アフタヌーンティー 11時30分〜17時、ハイティー 18〜23時(いずれも2時間制)

料金:スタンダードプラン 7000円、土・日曜、祝日 7800円

プレミアムプラン 9800円、土・日曜、祝日 1万600円



Shop.5

【プルマン東京田町】桜色の窓辺で楽しむ、桜アフタヌーンティー

「プルマン東京田町」がお届けする「桜アフタヌーンティー2025」は、桜をテーマにした華やかなアフタヌーンティー。ティースタンドには、桜色に彩られた「桜と苺のバシュラン」や、みずみずしいイチゴが鮮やかな「プランタン」など、春の訪れを感じる美しいスイーツが並びます。

左から「桜の霙羹(さくらのみぞれかん)」、「プランタン」

なかでも「桜の霙羹(さくらのみぞれかん)」は、お花見の季節にぴったりな和菓子のテイストが光る逸品。塩漬けの桜の花がアクセントになった、やわらかな桜色の寒天ともち米の甘みが溶け合う上品な味わいが楽しめます。

シェフ自慢のセイボリーは、鴨とピスタチオのテリーヌ、トリュフエッグサンド、カリフラワーポタージュなど、季節の素材を生かした4品が日替わりで登場。まるでレストランのコース料理をひと口ずつ食べるような、贅沢な味わいが堪能できます。

窓一面に広がる美しい桜の風景とともに、華やかな桜スイーツとセイボリーで春を満喫してくださいね。

■プルマン東京田町「桜アフタヌーンティー2025」概要

住所:東京都港区芝浦3-1-21

TEL:03-6453-5855(レストラン予約 10〜22時)

提供場所:2階「JUNCTION」

提供期間:2025年5月31日(土)まで ※前日までに要予約

提供時間:14時30分〜16時30分(16時L O)※2時間制(ドリンク90分制)

料金:7000円



Shop.6

【東京マリオットホテル】桜の名所・御殿山でうららかな春を堪能

「東京マリオットホテル」では、1階レストラン「Lounge & Dining G」の屋外テラス席にて、お重スタイルのランチメニュー「GOTENYAMA SAKURA BOX」が、今年も咲き誇る御殿山の桜とともに登場します。

和モダンな三段のお重には、ハマグリのマリニエールや鮮やかなあられをまとったサワラの西京焼きムニエルなど、海の幸が贅沢に。さらに、イチゴをふんだんに使用したタルトやジュレなどのデザートを詰め合わせ、見た目も味わいも春を感じる華やかなお花見弁当に仕上げています。また今年はメインに国産牛サーロインが加わり、さらに豪華に! 旬の春野菜とともにBBQスタイルで楽しめますよ。

風光明媚な桜の名所御殿山で、春の行楽気分高まるお花見ランチをどうぞ。

■東京マリオットホテル「GOTENYAMA SAKURA BOX」概要

住所:東京都品川区北品川4-7-36

TEL:03-5488-3929

提供場所:1階「Lounge & Dining G」

提供期間:2025年3月15日(土)〜4月15日(火)

提供時間:12〜15時(14時30分LO)

料金:7500円 ※2名より予約制



Shop.7

【ザ ストリングス 表参道】華やかなお花見ティータイムがテーマ!

「ザ ストリングス 表参道」では、1階「Cafe & Dining ZelkovA」にて、桜とイチゴが彩る華やかな「桜×いちご お花見アフタヌーンティー」を提供。

お花見ティータイムをテーマにしたスイーツは、イチゴを贅沢にあしらったタルトや、イチゴ味のモンブラン、もちもちとした求肥と桜チップをのせたホワイトチョコレートムースなど、桜色に真っ赤なイチゴが映える7種がラインアップ。セイボリーは、春の新緑をイメージさせるグリーンベジタブルポタージュや桜海老と筍のキッシュ、うま味が凝縮されたピンクバンズのミニバーガーの3種が登場します。

また、この期間限定で誕生する、アート桜の装飾が華やかに施された“お花見SAKURA(サクラ)テラス”は、日没後は夜桜テラスへと変化。季節を五感で感じながら、春のティータイムを楽しんでみて。

■ザ ストリングス 表参道「桜×いちご お花見アフタヌーンティー」概要

住所:東京都港区北青山3-6-8

TEL:03-5778-4566(直通)

提供期間:2025年3月5日(水)〜4月7日(月)

提供場所:1階「Cafe & Dining ZelkovA」

提供時間:2時間制

アフタヌーンティー 11時30分〜20時(18時LO)

ミニアフタヌーンティー付きランチコース 11時30分〜15時LO

ミニアフタヌーンティー付きディナーコース 17〜20時LO

テイクアウトアフタヌーンティー 12〜20時

料金:アフタヌーンティー 5500円、休日は5800円

テイクアウトアフタヌーンティー 8000円(1セット2名分)

ミニアフタヌーンティー付きランチコース 5500円、ディナーコース 6800円

オプションドリンク 抹茶ラテ、ストロベリーカプチーノ 各900円



Shop.8

【メズム東京、オートグラフ コレクション】“春の風景“を巡るストーリーを体験!

「メズム東京、オートグラフ コレクション」の16階レストラン「シェフズ・シアター」では、春の訪れをテーマにしたランチプログラム「Flowering Meadow - 野の花のささやき」を期間限定で提供します。

旬の食材を贅沢に使用したランチコースは、ミモザのカラーをイメージして美しく盛った3種のアミューズからスタート。前菜には、桜鯛の身にやさしくマリネしたかぶを包み込み、昆布だしのゼリーで閉じ込めた桜鯛のファルシ、そしてメインは軽く揚げた塩漬け桜葉を添えた魚料理か、蒸し煮した春野菜を添えたジューシーな鴨ローストが選べます。さらにデザートには、イチゴ畑をイメージしたケーキを用意。

季節の情景を思い浮かべながら丹精込めて仕上げられた料理の数々。コース全体を通じて“春の風景“を巡るような体験が楽しめます。

■メズム東京、オートグラフ コレクション

「Flowering Meadow - 野の花のささやき」概要

住所:東京都港区海岸1-10-30

TEL:03-5777-1111(代表)

提供場所:16階「シェフズ・シアター」

提供期間:2025年5月31日(土)まで

提供時間:11時30分〜15時(14時LO)

料金:6600円〜



Shop.9

【コンラッド東京】満開の桜を表現! いちごと桜香るアフタヌーンティー

「コンラッド東京」28階のバー&ラウンジ「トゥエンティエイト」が提供するのは、満開の桜をイメージしたアフタヌーンティー「桜ストロベリー・アフタヌーンティー “ブルーム”」。あまおうや淡雪など国産イチゴを使用したスイーツや、桜を使用した香り高いセイボリーがラインナップしています。

「あまおうとフロマージュブランのムース」

「あまおうとフロマージュブランのムース」は、レアチーズケーキをイメージしたムース。フロマージュブランの中に、あまおうのジュレを忍ばせ、イチゴをトッピング。フレッシュチーズとイチゴがハーモニーを奏でる、濃厚かつ爽やかな味わいに仕上がっています。セイボリーの注目は、スモークサーモンとサワークリームという王道の組み合わせに、ハーブのアクセントが利いた「スモークサーモンの桜クレープ」。桜が練り込まれたピンク色の生地が目にも華やかです。

桜舞う景色を表現したアフタヌーンティーで、華やぐ季節の訪れを楽しんでみて。

■コンラッド東京「桜ストロベリー・アフタヌーンティー “ブルーム”」概要

住所:東京都港区東新橋1-9-1

TEL:03-6388-8745(レストラン予約直通)

提供場所:28階 バー&ラウンジ「トゥエンティエイト」

提供期間:2025年4月27日(日)まで

提供時間:11時〜16時30分 ※2時間制

料金:7900円、土・日曜、祝日 8500円



Shop.10

【ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ】イチゴ×桜! 春爛漫のアフタヌーンティー

「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」から登場する「いちご×桜 スプリングブロッサム アフタヌーンティー」は、フレッシュイチゴと桜の風味が楽しめる、春の訪れを感じさせるアフタヌーンティー。ティースタンドには、淡いピンク色のスイーツや、春野菜やエディブルフラワーに彩られたセイボリーが華やかに並びます。

スペシャルディッシュ「SAKURA」

スペシャルディッシュ「SAKURA」は、ほんのり桜の香りが漂うジュレとなめらかな口当たりのイチゴレアチーズを合わせた、目にも美しい一品です。そのほか、イチゴのパンナコッタに爽やかなレモンのジュレを重ねた「アロマ・オブ・スプリング」や、桜の花びらが舞う情景をイメージした「ブロッサムブリーズモンブラン」など、スイーツのラインナップは全5種。

セイボリーは、イチゴをアクセントにしたパテ・ド・カンパーニュ、春野菜をたっぷりとのせたタブレ、スモークサーモンやエディブルフラワーが華やかに彩るワッフルなどが楽しめますよ。

■ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

「いちご×桜 スプリングブロッサム アフタヌーンティー」概要

住所:東京都港区海岸1-16-2

TEL:03-5404-2222

提供場所:1階「ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ」ほか

提供期間:2025年5月7日(水)まで

提供時間:11時30分〜21時(19時LO)※施設により異なる

料金:7700円(サービス料別)※施設により異なる



Shop.11

【フォーシーズンズホテル東京大手町】春色に彩られたスプリングアフタヌーンティー

「フォーシーズンズホテル東京大手町」からは、日本とフランスの春の訪れを表現した「スプリングアフタヌーンティー」をご紹介。3段になったケーキスタンドに加え、2皿が添えられていて、カラフルな春のお花畑をイメージしたスイーツなどが並びます。

「金柑マーマレード、カモミールクレームディプロマットのタルト」

注目のスイーツは、春に花を咲かせるカモミールがモチーフになったタルトです。香ばしいタルトの中に入っているのは、金柑マーマレードとカモミールのディプロマット。花びらになったヨーグルトシャンティの繊細な酸味と柔らかなカモミールの香りが、春の訪れを感じさせるスイーツです。

セイボリーには、フレンチの味わいが堪能できるメニューがラインナップ。ハムとパセリのゼリー寄せ「ジャンボン・ペルシエ」は、ブルゴーニュ地方で春に行われるイースター祭の料理が発祥の一品。ブルゴーニュ地方名産のマスタードを使ったグリビッシュソースを添えて、日本で味わうブルゴーニュの春を堪能してみてくださいね。

■フォーシーズンズホテル東京大手町「スプリングアフタヌーンティー」概要

住所:東京都千代田区大手町1-2-1

TEL:03-6810-0655(ダイニング代表)

提供場所:39階「THE LOUNGE」

提供期間:2025年4月30日(水)まで

提供時間:11〜13時、13時30分〜15時30分、16〜18時

料金:8800円(16〜18時は7800円)、土・日曜、祝日は9800円



Shop.12

【フォーシーズンズホテル丸の内 東京】桜の優美な香りと味わいを堪能

「フォーシーズンズホテル丸の内 東京」7階のフレンチビストロ「MAISON MARUNOUCHI」で楽しめるのは、桜の優美な香りと味わいが広がる「桜 アフタヌーンティー」。

左から「サブレ」「シュークリーム」「ムース」「ロールケーキ」

桜をテーマにした可憐なスイーツの中でも目を引くのが、淡いピンク色のチョコレートでコーティングされた、桜をかたどった「サブレ」です。桜の風味が広がるホワイトチョコレートガナッシュを、サクサクのサブレでサンド。桜のやさしい香りと上品な甘さが調和した、贅沢な味わいが楽しめます。

そのほか、軽やかでクリスピーなシュー生地に、濃厚な桜のディプロマットクリームとチェリーコンポートをたっぷり詰め込んだ「シュークリーム」や、チェリージャムと桜の香り漂うシャンティクリームを合わせたロールケーキなど、淡く美しい桜色のスイーツがラインナップ。

華やかで洗練されたスイーツやセイボリーを味わいながら、春の訪れを体感してみて。

■フォーシーズンズホテル丸の内 東京「桜 アフタヌーンティー」概要

住所:東京都千代田区丸の内1-11-1パシフィックセンチュリープレイス丸の内

TEL:03-5222-5880(直通)

提供場所:7階「MAISON MARUNOUCHI」

提供期間:2025年4月14日(月)まで

提供時間:11時30分〜18時LO

料金:7900円、土・日曜、祝日は9100円



Shop.13

【THE PENTHOUSE with weekend terrace】春らしさ満開の華やかなスイーツを楽しむ!

レストラン「THE PENTHOUSE with weekend terrace」では、イチゴや桜をふんだんに使用した、「いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー」を期間限定で提供します。

「苺と桜のタルト」

注目のスイーツは、サクサクの生地に、白あんベースのやさしい甘さの桜クリームとみずみずしいイチゴをのせた「苺と桜のタルト」や、濃厚で香り高いピスタチオソースを合わせたイチゴのムースなど、どれも春らしさ満開でラインナップ。

また、セイボリーには豊洲直送素材を使用した、旬の味わいが楽しめるメニューが登場。桜のスパークリングやモクテルなど、春らしいウェルカムドリンクとともに楽しめますよ。

■THE PENTHOUSE with weekend terrace

「いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー」概要

住所:東京都江東区豊洲2-2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア 36階

TEL:03-6910-1820(受付時間 10〜22時)

提供期間:2025年3月1日(土)〜4月30日(水)

営業時間:14〜17時(最終入店15時)

料金:4800円、土・日曜、祝日は 5000円(いずれも税・サービス料込)



Shop.14

【青山セントグレース大聖堂】春爛漫! 桜色のストロベリーアフタヌーンティー

「青山セントグレース大聖堂」から、桜の季節限定でお目見えするのは、旬のイチゴをふんだんに使用した「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」。

スイーツは、シャンパンとイチゴが好相性のグラスデザートや、イチゴのクリームがぎっしり詰まったかわいらしいフォルムの赤いクッキーシュー、サクサクのパイ生地に濃厚なカスタードクリームをサンドしたナポレオンパイなどイチゴ尽くしの5種で提供。セイボリーは、フォアグラムースとピスタチオを使用した贅沢ミルフィーユや、黒胡椒を利かせたポークパストラミとラズベリー風味のクリームチーズのブルスケッタ、素材の味を生かした蕪のクリームスープの3種が楽しめます。

スペシャルデザートイメージ

また、スペシャルデザートとして、桜のムースに濃厚な桜クリームを絞ったモンブランと、パンケーキでサンドして洋風にアレンジした桜餅が登場。目でも舌でもお花見気分を楽しめる、春爛漫のアフタヌーンティーです。

■青山セントグレース大聖堂

「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」概要

住所:東京都港区北青山3-9-14

TEL:03-5766-8838

提供期間:2025年3月15日(土)〜4月25日(金)※特定日開催

提供時間:12〜14時(13時30分LO)、土・日曜、祝日は 12〜14時(13時30分LO)、14時30分〜16時30分(16時LO)

定休日:月・火曜(祝日除く)

料金:スタンダードプラン 5500円、土・日曜、祝日は6000円ほか

※詳細は公式サイトを確認

https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-12967/



Shop.1

【ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ】桜とイチゴのパンケーキ

「いちご&桜 ミルフィーユパンケーキ」3300円、ドリンクセット 4180円(サービス料別)

「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」から、桜とイチゴを使用し、桜が美しく舞い散る様子をイメージしたパンケーキが季節限定で登場します。

「いちご&桜 ミルフィーユパンケーキ」は、チョコレート細工と桃のチュイールで表現した桜の木が目をひく一皿。4枚のパンケーキ生地の間には、フレッシュイチゴ、イチゴのバタークリーム、カスタードクリーム、甘酸っぱいフランボワーズのコンフィチュールを三層のミルフィーユ状にサンド。その上から桜風味のシャンティをとろりとかけ、桜風味のアイスクリームとメレンゲ、イチゴチョコレートクランチをのせて華やかさを演出しています。

春の可憐な風景を思わせるスイーツで、至福のひとときを過ごしてくださいね。

■ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

「いちご&桜 ミルフィーユパンケーキ」概要

住所:東京都港区海岸1-16-2

TEL:03-5404-2222

提供場所:1階「ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ」「ハドソンラウンジ」

提供期間:2025年4月30日(水)まで

提供時間:「ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ」11時30分〜20時LO、「ハドソンラウンジ」11時30分〜20時30分LO



Shop.2

【グランド ハイアット 東京】春の訪れを告げる、桜スイーツ&桜ブレッド

中央「桜ロングエクレア」2000円、手前から時計回りに「桜アイシングクッキー(4枚入り)」2000円、「桜スイーツジャー2種セット」1500円、「桜フロマージュブラン」900円、「グランド プレミアム ショートケーキ 桜」2200円、「桜のブランマンジェ」900円

「グランド ハイアット 東京」からは、東京の桜の開花に合わせて、6種の桜スイーツと2種の桜あんぱんが登場します。毎シーズン好評の「グランド プレミアム ショートケーキ」シリーズからは、味わいも見た目も春らしい桜バージョンが登場。桜風味のジャージー乳の生クリームと、タヒチ産バニラビーンズを使ったクレームブリュレ、厳選した旬の国産イチゴのマリアージュが楽しめる一品です。

新作の「桜ロングエクレア」は、甘酸っぱいイチゴジャムや、ほろ苦い抹茶クリーム、桜風味の生クリームの味わいが口いっぱいに広がる春らしいスイーツ。約30cmものシュー生地の表面は、桜の花が描かれたホワイトチョコレートでコーティング。見た目にも華やかな一品は、手土産にも喜ばれそうです。

写真奥「桜の葉あんぱん」、手前「桜花あんぱん」各1個400円

ベーカリーでは、桜あんのほのかな甘が楽しめる、2種の桜あんぱんを提供。もちっとした生地で桜あんをくるんでおやき風に焼き上げた「桜の葉あんぱん」は、塩漬けした桜の葉が味のアクセントに。「桜花あんぱん」は、パン生地に桜あんを練り混ぜ、桜の花の形に焼き上げた、上品で春らしいパンです。

■グランド ハイアット 東京「桜スイーツ&桜ブレッド セレクション」概要

住所:東京都港区六本木6-10-3

TEL:03-4333-8713(直通)

販売場所:1階ロビーフロア「フィオレンティーナ ペストリーブティック」

販売期間:2025年3月15日(土)〜4月14日(月)

営業時間:9時〜21時30分(ケーキ類の販売は10時〜)



Shop.3

【ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町】日本の桜とお団子をイメージ

「SAKURA SWEETS」抹茶ラテ付き 3800円 ※数量限定

「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」から登場する「SAKURA SWEETS」は、紀尾井町の街に咲く美しい桜と、日本の伝統和菓子“団子”からインスピレーションを受けた春らしいケーキ。桜、バニラ、抹茶とテイストの異なるフィナンシェをお団子のようにデザインした、遊び心あふれるスイーツです。トップを桜の花びらをかたどったチョコレートやあんで飾りつけた、繊細で美しいビジュアルにもうっとり。

新たな門出や春の訪れをお祝いするスイーツとしてもおすすめですよ。

■ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町「SAKURA SWEETS」概要

住所:東京都千代田区紀尾井町1-2

TEL:03-3234-1136(10〜19時)

提供場所:36階「All-Day Dining OASIS GARDEN」

提供期間: 2025年4月15日(火)まで ※前日の17時までに要予約

提供時間:15時30分〜22時(21時30分LO)



Shop.4

【ザ・キャピトルホテル 東急】春を彩る桜色の華やかスイーツ

「桜ロールケーキ」1本 3024円、ピース 788円

「ザ・キャピトルホテル 東急」では、桜をテーマに、春の訪れを感じさせる華やかなスイーツを展開します。

ペストリーブティック「ORIGAMI」が提供する「桜ロールケーキ」は、春風に舞う桜の花びらをイメージしたチョコレートを添えた、愛らしい和テイストのロールケーキです。桜あん、わらび餅、白鹿の子豆、生クリームを、もっちりとした米粉のスポンジ生地でふんわり包み込み、桜風味のクリームでデコレーション。爽やかな酸味のグリオットチェリーのコンフィチュールが、絶妙なアクセントに。

「桜パフェ」3036円

ラウンジ「ORIGAMI」で味わえるのは、桜餅をイメージした新作の「桜パフェ」。桜風味のアイスやイチゴのクリーム、和三盆、小倉あんなど、和のエッセンスを贅沢に取り入れた一品です。トップには紅白の白玉と、春風にそよぐイメージのラングドシャを添えて華やかに。

春爛漫を思わせるスイーツで、心躍るひとときを過ごしてくださいね。

■ザ・キャピトルホテル 東急「桜セレクション 2025」概要

住所:東京都千代田区永田町2-10-3

TEL:03-3503-0872 (直通)

提供場所:

【3階 ペストリーブティック「ORIGAMI」】

提供期間:2025年3月15日(土)〜4月14日(月)

提供時間:11〜21時

【3階 ラウンジ「ORIGAMI」】

提供期間:2025年4月1日(火)〜4月30日(水)

提供時間:11〜21時LO



Shop.5

【グランドニッコー東京 台場】春のひとときを彩るスイーツ&パン

「桜のオペラ」700円

「グランドニッコー東京 台場」では、ホテルのパティシエが手掛けるスイーツや自家製パン楽しめる「Bakery & Pastry Shop」にて「春のスイーツ&パン」を販売します。

ペストリーの一押しは、淡いピンクのバタークリームと、香り高い抹茶ゼリー、ほろ苦い抹茶生地が層を織りなす「桜のオペラ」。春の訪れを見た目でも味わいでも楽しめる贅沢なケーキです。

「桜のデニッシュクリーム」280円

ベーカリーからは、桜色のデニッシュ生地を花びらの形に成形し、上品な甘さの桜あんとミルクを合わせたクリームを絞った「桜のデニッシュクリーム」をご紹介。トップを金箔と桜の花びらでデコレーション。春の華やかさを表現した一品です。

桜づくしのパン&スイーツは、手土産やお花見のお供にもおすすめですよ。

■グランドニッコー東京 台場「春のスイーツ&パン」概要

住所:東京都港区台場2-6-1

TEL:03-5500-6623(予約・問い合せ)

販売場所:2階「Bakery & Pastry Shop」

販売期間:2025年4月30日(水)まで

営業時間:11〜19時(イートイン18時LO)、土・日曜、祝日は10時30分〜19時(イートイン11時〜18時30分LO)



Shop.6

【京はやしや】人気の「抹茶ロールケーキ」が春仕様に!

「桜の抹茶ロールケーキ」2268円

「京はやしや」の人気スイーツ「抹茶ロールケーキ」から、春限定で桜フレーバーが登場です。

「桜の抹茶ロールケーキ」は、桜あんを加えた特製桜クリームと抹茶クリームを、桜の葉を混ぜ込んだほろ苦い抹茶生地でロール。さらにロールケーキ全体を淡い桜色の求肥で包み込み、もちもちとした食感も楽しめる一品に。桜の香りも抹茶のうま味も堪能できる春ならではのスイーツです。

■京はやしや「桜の抹茶ロールケーキ」概要

販売店舗:日比谷 林屋新兵衛、京はやしや 新宿タカシマヤ タイムズスクエア店、京はやしや 池袋店、京はやしや 晴海直売所、林屋茶園 目黒店、公式オンラインショップ

販売期間:2025年3月31日(月)まで ※なくなり次第終了

営業時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.7

【リンツ】春を先取り! さくら香る新ショコラドリンク

「ベリーベリーチーズケーキ ショコラドリンク」898円

スイス発のプレミアムチョコレートブランド「リンツ」からは、桜がほのかに香る、見た目も味わいも春を先取る新ショコラドリンクが登場します。

「ベリーベリーチーズケーキ ショコラドリンク」は、クリーミーで濃厚な味わいの「リンドール チーズケーキ」からインスパイアされたスイーツ系ショコラドリンク。上の層はリンツのホワイトチョコレートをベースに贅沢にイチゴを使用。やさしい桜ソースが隠し味になっています。その下には自家製のベイクドチーズケーキ風味のエスプーマがたっぷりと! 2層を混ぜながら飲むことで、 味変も楽しめる1杯です。

トッピングには、ストロベリーパウダーとサクサクの桜メレンゲ、カリカリ食感と酸味が楽しいフリーズドライのラズベリーを飾って、見た目にも味わいにも華やかさを演出。春先取りのショコラドリンクを、ぜひ堪能してみてくださいね!

■リンツ「ベリーベリーチーズケーキ ショコラドリンク」概要

販売店舗:リンツ ショコラ ブティック&カフェ 表参道 フラッグシップ、有楽町マルイ店、上野マルイ店ほか

販売期間:2025年3月14日(金)まで ※なくなり次第終了

営業時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.8

【ゴディバ】春限定! 桜香るカラフルでキュートな焼き菓子

「サブレショコラ 桜」3個入 1188円、5個入 2160円、9個入 3888円、14個入 5184円

「ゴディバ」から、ホワイトデー・スプリングシーズン限定で登場するのは、桜の風味が楽しめる、見た目にも春らしいカラフルな焼き菓子。

なかでも注目は、桜風味のホワイトチョコレートのガナッシュを、塩漬けした桜の葉をパウダー状にして練りこんだサブレでサンドした「サブレショコラ 桜」。ほんのりとした塩気と、桜の香りがふんわりと広がります。

「ドームバームクーヘン ショコラ&桜」4個入 2106円、8個入 3996円

「ドームバームクーヘン ショコラ&桜」は、ベルギー産のチョコレートと発酵バターを練りこみ、しっとりと焼き上げたドーム型のかわいらしいバームクーヘン。期間限定フレーバーの「桜」は、桜パウダーとホワイトチョコレートを丁寧に練り込んだバームクーヘン生地に、桜が上品に香るジャムをイン。塩味がアクセントの桜ジャムがホワイトチョコレートの優しい甘さを引き立てます。定番の「ショコラ」と一緒に、桜のイラストが華やかなパッケージに詰め合わせてお届けです。

■ゴディバ「焼き菓子 期間限定コレクション」概要

販売店舗:ゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップ

販売期間:「サブレショコラ 桜」2025年4月8日(火)まで、「ドームバームクーヘン ショコラ&桜」2025年3月15日(土)まで

営業時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.9

【ゴディバ】満開の桜をイメージしたドリンクが新登場!

手前から「桜 ホットショコリキサー」レギュラー220ml 770円、「桜 ショコリキサー」レギュラー270ml 870円/ラージ350ml 980円

「ゴディバ」から、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバーが期間限定で新登場!

「桜 ショコリキサー」は、満開の桜をイメージした桜風味のホワイトチョコレートドリンク。桜ソースとホワイトチョコレートの上品でまろやかな甘さが広がります。冷たい「桜 ショコリキサー」には、桜の葉がほんのり香るわらび餅が入り、ぷるぷるとした食感もアクセントに。この季節だけの華やかでやさしい味わいを、ぜひ堪能してみてくださいね。

■ゴディバ「桜 ショコリキサー」「桜 ホットショコリキサー」概要

販売店舗:ゴディバショップ、GODIVA café

販売期間:2025年2月15日(土)〜 ※数量・期間限定/無くなり次第終了

営業時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.10

【ヨックモック】桜の風味が口いっぱいに! 春限定の春色のクッキー

前列左から「ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ」24枚入り 2484円、10枚入り 994円、後列「ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ アソルティ」3種36個入り 3780円

「ヨックモック」で人気の春限定商品「ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ」が、今年も期間限定で登場です。

桜の花のパウダーを加えたオリジナルのチョコレートを、桜香るクッキーでサンドした、はらりと軽やかなくちどけが特長のラングドシャー。口に入れた瞬間に広がるやさしい桜の風味が楽しめます。

満開の桜並木と春の青空を描いた、春のうららかな陽気を感じさせるパッケージは、贈り物にもぴったりですね。

■ヨックモック「ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ」概要

販売店舗:青山本店、大丸東京店、銀座三越店、西武渋谷店、伊勢丹新宿店、西武池袋店ほか

販売期間:2025年3⽉19⽇(水)まで ※なくなり次第終了

営業時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.11

【nana's green tea】爽やかに桜を楽しむ新感覚春色スイーツ!

左から「桜と抹茶の春色ラッシー」M650円/L750円、「桜と抹茶のヨーグルトパフェ」1350円

“新しい日本のカタチ”がコンセプトの「nana's green tea」が季節限定で提供するのは、爽やかに桜を楽しむパフェとドリンクです。

「桜と抹茶のヨーグルトパフェ」は、桜に抹茶とヨーグルトを合わせた新感覚のパフェ。桜の花びらがきらめくジュレや塩気の利いた桜アイスに、ほろ苦い抹茶ゼリーと濃厚な抹茶ガトーショコラを贅沢にトッピング。ヨーグルトクリームのさっぱりとした酸味が、抹茶や桜の風味を引き立て、最後の一口まで飽きずに楽しめる一品です。

ほんのり桜色が春らしい「桜と抹茶の春色ラッシー」は、桜の葉の塩漬けを練り込んだ桜あんの優しい甘みに、抹茶のきりっとした渋み、ヨーグルトのほどよい酸味が合わさり、さっぱりとした味わいに。ところどころで感じる抹茶ゼリーの食感も楽しい1品です。

■nana's green tea「旬菓」概要

提供店舗:自由が丘店、ルミネエスト新宿店、上野マルイ店、錦糸町パルコ店、ルミネ北千住店、東京ドームシティラクーア店ほか

販売期間:2025年2月15日(土)〜 ※なくなり次第終了

営業時間:店舗により異なる

定休日:店舗により異なる



Shop.12

【ロイズ】おいしさ満開! やさしい甘さの桜スイーツ

「生チョコレート[桜フロマージュ]」 20粒 972円

生チョコレートが大人気の「ロイズ」から、ふんわり桜が香る限定スイーツが多彩なラインナップで今年も登場します。

「生チョコレート[桜フロマージュ]」は、ストロベリーが香るホワイトチョコレートに、桜の味わいとクリームチーズ、ストロベリーリキュールをブレンドした生チョコレート。口の中で桜のやわらかな香りと甘酸っぱいストロベリーの味わいが広がり、チーズのコクとまろやかにとけ合います。

「バトンクッキー[さくらベリー]」

こちらは、ほんのり桜色のクッキーの片面に、桜が香るストロベリー風味のチョコレートをコーティングした「バトンクッキー[さくらベリー]」。ココナッツが入ったサクサク食感のクッキーの香ばしさと、桜とストロベリーのほのかな風味の調和を楽しむことができます。

そのほかにも、まろやかなホワイトチョコレートに、ストロベリーパウダーと桜の葉の味わいを加え、ドライチェリーとアーモンドをたっぷりと散りばめた「板チョコレート[さくらベリー(チェリー&アーモンド)]」や、桜の花とホワイトチョコレートを入れた皮で、桜の葉とホワイトチョコレートを混ぜた白あんを包んだ「ロイズさくらちょこまん」など、この季節にしか味わえない桜スイーツがラインナップ!

ぜひ公式オンラインショップをチェックしてみてくださいね。

■ロイズ通信販売 期間限定「桜スイーツ」概要

販売店舗:オンラインショップ https://www.royce.com/

TEL:0120-373-612(ロイズ通販センター)

注文期間:2025年4月14日(月)まで ※なくなり次第終了



