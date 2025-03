ハンス・ハウプトの肖像をデザイン！Knirps「日本限定の特別ギフトボックス」

イマオコーポレーションは、3月16日「折りたたみ傘の日」の生みの親であるハンス・ハウプトの肖像をデザインした【日本限定の特別ギフトボックス】を全国のKnirps販売店(一部対象外の店舗あり)で提供します。

Knirps「日本限定の特別ギフトボックス」

3月16日「折りたたみ傘の日」は、人日本記念日協会にて2024年1月11日に正式認定されました。

折りたたみ傘は今や生活に欠かせないアイテムですが、その発祥がドイツであることはあまり知られていません。

イマオコーポレーションは、世界ではじめて折りたたみ傘を生産したブランド「クニルプス(Knirps)」の日本における総輸入販売元として、その歴史と折りたたみ傘の魅力をもっと多くの方に知っていただきたいという思いから、「折りたたみ傘の日」を制定しました。

■なぜ3月16日なのか?

「折りたたみ傘の日」は、1928年3月16日にドイツ人のHans Haupt(ハンス・ハウプト)が折りたたみ傘の構造に関する特許を取得したことに由来します。

彼は自身の発明した折りたたみ傘を、ドイツ語で「おちびさん」という意味の「クニルプス(Knirps)」と名付けました。

その後、「Knirps」はBremshey & Co.(ブレンシェフ社)によって商標登録され、世界で初めて折りたたみ傘の生産が開始されました。

コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ傘は、やがて世界中で愛される存在となりました。

Hans Haupt、特許取得証明書、特許取得図面

昔の工場画像

■雨の日も心晴れる贈り物を!

3月は「折りたたみ傘の日」を迎える月であり、出会いと別れの季節。

進学や栄転など、新生活を迎える方も多い時期です。

お世話になった方への感謝の気持ちを込めて、また、新たな門出を祝うアイテムとして、折りたたみ傘を贈ることをおすすめします。

傘は“開く”ことや“末広がり”の形から、運気を上げる縁起物とされています。

風水では、「良い傘を持つと、素敵な出会いに恵まれる」とも言われるほど。

縁起の良いアイテムとして、晴れやかな未来を願う贈り物にぴったりです。

2025年に2年目を迎える「折りたたみ傘の日」。

クニルプスは、生みの親であるハンス・ハウプトの肖像をデザインした【日本限定の特別ギフトボックス】を準備しました。

このギフトボックスは、日本だけの特別仕様です。

全国のKnirps販売店(一部対象外の店舗あり)で提供しています。

現在、クニルプス日本公式オンラインストアでは、2025年6月15日(日)までラッピング無料キャンペーンを開催中です。

数量限定のため、なくなり次第終了となりますが、この特別なギフトボックスでお届けします。

