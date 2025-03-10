¥Ú¥Ã¥È¤¬Æ°¤²ó¤ë²»¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»ô¤¤¼ç¡£¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç»¶Êâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡ÖÀï¼Ö¡×!?¡¿Àï¼Ö¤Î»ô¤¤Êý¡
¡ØÀï¼Ö¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¡ÊÌÀ¤±Êý¤È¤Ð¤ê/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û
¡ØÀï¼Ö¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¥É¥É¥É¥É¥É¡Ä¥Ö¥í¥í¥í¥í¡Ä¡£¥Ú¥Ã¥È¤¬Æ°¤²ó¤ë²»¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¹ì¡£¡Ö»¶Êâ¤«¡×¤ÈÒì¤¯Èà¤¬¥ê¡¼¥É¤Ç°ú¤¤¤ÆÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¼Ö!? À¤¤Ï¶õÁ°¤Î¡Ö¥á¥¿¥ë¥Ú¥Ã¥È¡×¥Ö¡¼¥à¿¿¤ÃÂþÃæ¡£¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ç¡ÖM4¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦Àï¼Ö¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ì¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¡È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡É¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£ ¡È°ì¿Í¡É¤È¡È°ìÎ¾¡É¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ÊÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¡ØÀï¼Ö¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª Âè1´¬¤Ï3·î10Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡ØÀï¼Ö¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¥É¥É¥É¥É¥É¡Ä¥Ö¥í¥í¥í¥í¡Ä¡£¥Ú¥Ã¥È¤¬Æ°¤²ó¤ë²»¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¹ì¡£¡Ö»¶Êâ¤«¡×¤ÈÒì¤¯Èà¤¬¥ê¡¼¥É¤Ç°ú¤¤¤ÆÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¼Ö!? À¤¤Ï¶õÁ°¤Î¡Ö¥á¥¿¥ë¥Ú¥Ã¥È¡×¥Ö¡¼¥à¿¿¤ÃÂþÃæ¡£¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ç¡ÖM4¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦Àï¼Ö¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ì¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¡È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡É¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£ ¡È°ì¿Í¡É¤È¡È°ìÎ¾¡É¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ÊÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¡ØÀï¼Ö¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª Âè1´¬¤Ï3·î10Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª