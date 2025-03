スターバックスが2025年3月12日より「Coffee as Play Ground」をテーマに展開する「Spring」シーズン。

「Spring」シーズンに合わせ、遊びごころがあって、楽しい気分になれるフードやスイーツが発売されます☆

スターバックス「Spring メニュー」まとめ

発売日:2025年3月12日(水)

販売店舗:全国のスターバックス店舗

スターバックスの季節限定メニューとして「Spring」メニューが登場。

新生活のはじまりに、遊びごころがあって、楽しい気分になれるフードやスイーツがラインナップされます。

友だちや先輩と楽しい思い出づくりにぴったりなメニュー6種を紹介していきます☆

ティラミスマラサダ

価格:320円(税込)

マスカルポーネ入りカスタードクリームのやさしいクリーム感が特徴の「ティラミスマラサダ」

ココア入りクリームの濃厚なコク、コーヒーマラサダ生地のほのかなビター感が口の中で一つに合わさりティラミスを感じられます。

宇治抹茶&ホワイトチョコスコーン

価格:330円(税込)

ざっくりとした食感に仕上げられた「宇治抹茶&ホワイトチョコスコーン」

宇治抹茶のほど良い苦味と、ホワイトチョコレートチャンクのまろやかな甘みが調和したスコーンです。

ストロベリー&クランベリー ベーグルサンド

価格:390円(税込)

サイズアップモーニングに新しく「ストロベリー&クランベリー ベーグルサンド」が仲間入り。

ストロベリーとクランベリーの果実の自然な甘みと、もっちりしたベーグル生地が、朝に繰り返し食べたくなる定番ベーグルサンドです。

※サイズアップモーニングとは:AM11:00まで、ドリップorラテと対象メニューの購入でドリンクが1サイズアップされます(モバイルオーダー&ペイは対象外です)

キャラメル&チーズケーキ

価格:520円(税込)

なめらかなチーズケーキに、とろっとしたキャラメルソースをマーブル状に加え、パイ生地に注ぎ込みサクサクに焼き上げた「キャラメル&チーズケーキ」

濃厚な風味のクリームチーズととろりとしたキャラメルのほのかな苦味とテクスチャーが癖になるチーズケーキです。

再登場:生ハム&モッツァレラチーズ サラダラップ

価格:530円(税込)

人気のサラダラップ「生ハム&モッツァレラチーズ サラダラップ」が再登場。

メインの生ハムの旨みとモッツァレラチーズのコクがより味わえるフードです。

再登場:クラブハウスサンド 石窯カンパーニュ

価格:570円(税込)

「Spring メニュー」として再登場する「クラブハウスサンド 石窯カンパーニュ」

バラエティ豊かな具材とボリュームアップさせたローストチキンスライスでより食べ応えのある贅沢なサンドイッチです。

新生活のはじまりに、遊びごころがあって、楽しい気分になれるメニュー6種類が登場。

スターバックスにて2025年3月12日より販売が開始される「Spring メニュー」の紹介でした☆

