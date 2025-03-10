Á´Àþ³«ÄÌ¡ÖÌ¾ËÆ»Ï©¡×Ì¾¸Å²°～Ë¶¶¤¬1»þ´Ö¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¡×
Ì¾¸Å²°¤«¤éË¶¶¤Þ¤Ç¤ò·ë¤Ö¡ÖÌ¾ËÆ»Ï©¡×¤¬Á´Àþ¤Ç³«ÄÌ¡£¿®¹æ¤¬¤Ê¤¯¡¢Î¾ÅÔ»Ô¤ò1»þ´Ö¤Ç·ë¤Ö¤È¤¤¤¦ÌµÎÁ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È――¡£
8Æü¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬½Ë¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤È°¦ÃÎ¸©¤ÎË¶¶»Ô¤ò·ë¤Ö¹ñÆ»23¹æ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡ÖÌ¾ËÆ»Ï©¡×¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤Ç¤¹¡£
1972Ç¯¤ÎÃå¹©¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÀî°ÙÅöIC¤«¤é³÷·´IC¤Þ¤Ç¤Î¡Ö³÷·´¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶è´Ö¡×9.1km¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¾ËÆ»Ï©¡×¤Ï¿®¹æ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌµÎÁ¤ÇÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆ»1¹æ¤Ê¤é1»þ´Ö50Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ëÌ¾¸Å²°～Ë¶¶´Ö¤òÌó1»þ´Ö¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¡È³«ÄÌ¸ú²Ì¡É¤ÈÁö¤ê¿´ÃÏ¤Ï――¥á～¥Æ¥ì¥¯¥ëー¤¬¼ÂÁö
¡ÖÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤«¤é¹ñÆ»23¹æ¤ò»È¤Ã¤ÆË¶¶»ÔÆâ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤è¤ê°ÜÆ°»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¾åºä¿ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ï¡¢Âç¹âIC¤«¤éÌ¾ËÆ»Ï©¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ëËÌÀIC¤Ø¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¡Ö³÷·´¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶è´Ö¡×¤òÄÌ¤ê¡¢Ë¶¶»ÔÌò½ê¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÎò12Ç¯¡¢ÎÓ½¤»Ë¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤¬――
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ìÅÙ¹âÂ®¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢¹ñÆ»1¹æ¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÀî¤Î³¹¤Ê¤«¤Ø³÷·´¤«¤éÈ´¤±¤ÆÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ö¤¬º®¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·Ò¤¬¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Æ»Ï©¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤¬ÁêÅöÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÎò12Ç¯ ÎÓ½¤»Ë¤µ¤ó¡Ë
ËÌÀIC¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¾¯¤·º®¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿®¹æ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤Ê¤Î¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×
¤·¤«¤·¡¢Ìó30Ê¬¸å¡£
¡ÖÀ¾ÈøÅìIC¤ÎÊÕ¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·º®¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¾åºä¥¢¥Ê¡Ë¡Ö¹çÎ®¤ÇÆ»¤Î±Ø¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÆþ¤ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Ç¹çÎ®¤Ê¤É¤ÇµÍ¤Þ¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÊÎÓ¤µ¤ó¡Ë
´üÂÔ¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¥Î¥í¥Î¥í±¿Å¾¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢º£²ó³«ÄÌ¤·¤¿¶è´Ö¤Ø――
¡Ö³«ÄÌ¶è´Ö¤Î³÷·´¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÍèÎ©¤Æ¤Ç¤¤ì¤¤¤ÊÆ»Ï©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·½ÂÂÚ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Ê¾åºä¥¢¥Ê¡Ë¡ÖÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤Ê¤Î¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤¢¤ë¤È¥¹¥àー¥º¤ËÁö¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÓ¤µ¤ó¡Ë Í½Äê¤òÂçÉý¤Ë¥ªー¥Ðー¤¹¤ë·ë²Ì
º£²ó¡¢³«ÄÌ¤·¤¿³÷·´IC¤«¤éËÀî°ÙÅöIC¤Î´Ö¤Ï¡¢½ÂÂÚ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÙÅöIC¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë2»þ´Ö¤Û¤É·Ð²á¡£
¤½¤·¤ÆËÀî¶¶ÆîIC¤Ç¡ÖÌ¾ËÆ»Ï©¡×¤ò¹ß¤ê¡¢Ë¶¶»Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ø¡£
¡ÖË¶¶»ÔÌò½êÁ°¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö27Ê¬¤Ç¤¹¡×¡Ê¾åºä¥¢¥Ê¡Ë
Í½Äê¤òÂçÉý¤Ë¥ªー¥Ðー¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤¿ÎÓ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È――
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ëº®¤à¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£1¼ÖÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ä¤Þ¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥àー¥º¤ÊÄÌ¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÓ¤µ¤ó¡ËÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¶è´Ö¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë
Á´Àþ³«ÄÌ¤·¤¿Ì¾ËÆ»Ï©¡£ÌóÈ¾Ê¬¤Î¶è´Ö¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖË¶¶¤Ïº£¤Þ¤ÇÅìÌ¾¤Î¥¤¥ó¥¿ー¤ÏËÀî¡£¿·ÅìÌ¾¤Ï¿·¾ë¤À¤Ã¤¿¡£Åì»°²Ï¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾¯¤·¹âÂ®¤«¤é±ó¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê³¤ºÝ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤ËÆ»Ï©¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»º¶ÈÌÌ¤Ç¤â´Ñ¸÷ÌÌ¤Ç¤â¿´ÍýÅª¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø º´Âì¹ä¹° ¶µ¼ø¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ»Ï©¤ÏºÇÄãÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Ê¤¤¤È¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤·ÄÌ¹Ô»ß¤á¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£Ãå¼ê¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æ»Ï©ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»ÈÌ¿¡£¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤·¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¤¬¡¢µÞ¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢100%Æ»Ï©¤Îµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº´Âì¶µ¼ø¡Ë