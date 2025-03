世界的クリエイターの河村康輔と、「プルーム・エックス・アドバンスド」がコラボレーションし誕生した、数量限定の「SPECIAL EDITION STRIPE BLUE BY KOSUKE KAWAMURA」の発売を記念して、2025年3月3日(月)にローンチパーティーが開催されました。

SPECIAL EDITION STRIPE BLUE BY KOSUKE KAWAMURA

日程 :2025年3月3日(月)実施

会場 :Ploom Shop 銀座店

主催 :and tokyo

スポンサー :Ploom

世界的クリエイターの河村康輔と、「プルーム・エックス・アドバンスド」がコラボレーションし誕生した、

数量限定の「SPECIAL EDITION STRIPE BLUE BY KOSUKE KAWAMURA」の発売を記念して、2025年3月3日(月)にローンチパーティーが開催。

会場は、このコラボレーションを象徴するストライプブルーの世界観に包まれ、コラボ商品のお披露目や、オリジナルアート作品を用いたフォトスポット、コラージュの世界に入り込むようなCGで作成されたオリジナルムービーなどが用意され、河村氏の友人や関係者230名以上のゲストが集まり、発売を祝しました。

また、「プルーム」を味わいながら楽しめる、サウンドセレクターのjin tanaka(back drop bomb) / Licaxxx / ReijiOkamoto(OKAMOTO’S)の3名による選曲で大人が寛げる雰囲気の演出や、

人気のピザ屋PIZZA SLICE監修のオリジナルケータリングなどが用意されゲストをもてなしました。

<来場者スナップ>

<河村康輔コメント>

コラボレーションのローンチパーティーに沢山の方が来てくださり嬉しかったです!

色々な場所に馴染むようなデザインと、触り心地にこだわったのでそこを見ていただきたいです。

みなさんの日常に馴染んでもらえたら嬉しいので、ぜひ手に取ってみて下さい。

※コラボ商品は、2025年3月4日より順次、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shop、全国のコンビニエンスストア等にて発売中。

併せて、同コラボレーションの限定アクセサリーが手に入るキャンペーンが、Ploom X CLUBおよび全国のPloom Shopで開催中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 河村康輔と「プルーム」コラボ!SPECIAL EDITION STRIPE BLUE BY KOSUKE KAWAMURA appeared first on Dtimes.