リード獲得支援サービスを強化！クリエイティブバンク「デジタル化の窓口」

クリエイティブバンクは、SaaS導入を検討中のユーザーと提供企業をつなぐプラットフォーム「デジタル化の窓口」において、リードジェネレーションサービスを拡充します。

2025年1月よりテスト提供していた「比較層リード」を、好評につき正式に提供を開始します。

【新サービス「比較層リード」の概要】

「比較層リード」は、複数のSaaSサービスを比較検討中のユーザー情報を提供するサービスです。

これにより、ユーザーは各サービスの詳細情報を効率的に取得し、最適な選択が可能となります。

企業側は、比較段階のユーザーと適切なタイミングで接点を持ち、リードナーチャリングの質を向上させることができます。

【サービスの特長】

「リードの種類と価格設定」

ユーザーの関心度に応じて、以下の2種類のリードを提供します。

・検討層リード:特定の資料を請求したリードを1件あたり10,000円(税別)で提供

・比較層リード:複数サービスを比較中のリードを1件あたり5,000円(税別)で提供

「期待値のマッチング」

検討層リードは1サービスごとの資料請求を定義とします。

複数資料のまとめ請求を行わないことで、企業とユーザー間の期待値のミスマッチを防ぎます。

【キャンペーン情報】

サービス拡充にあたり、「リード5件無料提供キャンペーン」を実施します。

・期間 : 2025年3月10日(月)〜4月4日(金)のお申込み

【『デジタル化の窓口』とは】

『デジタル化の窓口』はSaaSをはじめとしたIT製品の導入事例や特徴・選び方を解説する紹介サービスです。

多くのIT製品やサービスが展開される中、情報を選び出すだけでも時間的なロスが発生します。

『デジタル化の窓口』では、IT製品の特長を解説、デジタル化したい分野の検索、そしてユーザー企業が自社の課題を解決した導入事例を豊富に掲載することにより、企業の課題をより早く解決でき最適なIT製品やサービスを見つけることが可能です。

