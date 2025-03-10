Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

10Æü¡¢ÅÄ»Ò¤Î±º¹Á¤Î²­¹ç¤Ç¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ò¥«¥á¥é¤¬Êá¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¤¬³¤ÌÌ¤«¤éÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¹¡ª

¤³¤ì¤Ï10Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢ÉÙ»Î»ÔÅÄ»Ò¤Î±º¹Á²­¤Î¾å¶õ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£

¿åÌÌ¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¡×¡£¥¯¥¸¥é¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£

ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¹­¤¯À¸Â©¤¹¤ë¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¡£ÆüËÜ·ßÎà¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åß¤Î´Ö¤Ï²­Æì¤äÈ¬¾æÅç¤Ê¤É¤ÎÃÈ¤«¤¤³¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤êÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇËÌ¾å¤·¤¿ºÝ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿²ó¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬µî¤ë´ÖºÝ¡¢ÊÌ¤ì¤Î°§»¢¤Ê¤Î¤«¡¢¶»¥Ó¥ì¤òÆ°¤«¤¹ÍÍ»Ò¤â¡£

½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£