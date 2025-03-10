¥Õ¥¸µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¤é¤¬£²¥«·î¤Ö¤ê¹¹¿·¤ÎÆ±¶É¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅÐ¾ì¡ÖÈïºÒÃÏ¤Ëºù¤Î³«²Ö¤È¶¦¤Ë¡Ä¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬10Æü¡¢¹¹¿·¡£µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡Ê33¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÆü¡¢Ê¡Åç¸©¹ÌîÄ®¤Øºù¤Î¿¢¼ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¡¢Êü¼ÍÇ½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡Åç¸©¤Ë¡Ø30Ç¯¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸Ø¤ì¤ëºùÊÂÌÚ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤Õ¤¯¤·¤ÞÉÍ³¹Æ»¡¦ºù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢µÜ»Ê¥¢¥Ê¡¢ÀîÌîÎÉ»Ò¥¢¥Ê¡Ê54¡Ë¡¢¼ò¼çµÁµ×¥¢¥Ê¡Ê37¡Ë¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ºù¤ÎÌÚ¤¬¿¢¼ù¤µ¤ì¤¿Ê¡Åç¸©¹ÌîÄ®¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢Ê¡Åç¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤Ë¡¢ºù¤Î³«²Ö¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤Î²Ö¤â³«¤¯¤è¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
1·î10Æü°ÊÍè¡¢2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¾Ð´é²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡ÖµÜ»Ê¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡¡´¨ÃÈº¹¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£