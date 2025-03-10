µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¡¡Åß¤«¤é½Õ¤Ø
11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅì¤Î¹âµ¤°µ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅì¤è¤ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢±è³¤½£ÉÕ¶á¤ÎÄãµ¤°µ¤¬¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤Ë¿Ê¤ß¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤ÎÊÌ¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþ¤Ç¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£½µ¤Ïµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤é¤·¤¯¡¢Äãµ¤°µ¤ä¹âµ¤°µ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤òÃ»¤¤¼þ´ü¤ÇÄÌ²á¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤Èµ¨Àá¤¬¤Ò¤È¤Ä¿Ê¤à°ì½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦µÈÅÄ ¿®Íº¡Ë