ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。3月8日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(3月8日(土)付)を発表しました。

先週の7位から3ランクダウン↓ フィギュアスケートをテーマにしたアニメ「メダリスト」のオープニング主題歌。3月5日(水)に公開されたミュージックビデオには、プロフィギュアスケーターの羽生結弦(はにゅう・ゆづる)さんが出演していることが大きな話題になっています。先週の10位から1ランクアップ↑ 3月7日(金)公開の「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」主題歌。映画公開日前日の3月6日(木)は、あいみょんさんの誕生日でした!先週9位から1ランクアップ↑ 同曲のミュージックビデオは銭湯で撮影されており、これが海外でもTikTokやInstagramを通じてバイラルヒットしています。先週5位から2ランクダウン↓ 緑黄色社会は、3月8日(土)の千葉県 市原市市民会館公演から全国ツアー「Channel U tour 2025」がスタート。次回は14日(金)に栃木県 宇都宮市文化会館で開催されます。初登場! NHK「みんなのうた」のために書き下ろした楽曲。ナントとカナルという不器用な2人の物語を、優しいメロディーにのせて歌っています。ランキング圏外から再登場! 現在公開中の映画「知らないカノジョ」の主題歌で、miletさんはヒロインの前園ミナミを演じています。初登場! 2月28日(金)に配信リリースされた楽曲。藤井さんのYouTubeチャンネルのショート動画には、同曲のレコーディングの模様が公開されています。先週の4位から1ランクアップ↑ サザンオールスターズは現在、全国ツアー『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催中。3月1日(土)、2日(日)に、新しくオープンした「あなぶきアリーナ香川」でこけら落とし公演をおこないました。初登場! 新メンバー募集オーディションを経て、5人の新メンバーを迎えて8人編成となったtimeleszの新体制 第1弾シングル!“最高の仲間と一緒に夢を叶えよう”というメッセージが込められた歌詞は、オリジナルメンバーの3人が作詞を手がけています。そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位! アニメ「チ。―地球の運動について―」のオープニング主題歌。ボーカルの山口一郎さんは、この曲を作るにあたり、自身の病と戦いながら原作の漫画を何度も熟読、考察し、注釈に出てきた本も読み込み、アニメの時代背景などをインプットして書き上げたそうです。――番組ではほかにも、ゲストパートにLiSAさんが登場。3月5日(水)にリリースされたニューシングル「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」のお話などを伺いました。

(左から)ジョージ・ウィリアムズ、LiSAさん、安田レイ



