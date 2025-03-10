展覧会「士郎正宗の世界展 ～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」のオリジナルグッズ第1弾情報が公開「攻殻機動隊」、「アップルシード」など5作品のビジュアルを使用したアパレルやポスター、文具などがラインナップ
展覧会「士郎正宗の世界展 ～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」において販売されるオリジナルグッズの第1弾が公開された。
本展覧会場では「攻殻機動隊」、「アップルシード」、「ドミニオン」、「仙術超攻殻オリオン」、「ブラックマジック」の5作品のビジュアルを中心に使用した、オリジナルグッズが販売される。また、各作品が集合した本展覧会だけのスペシャルデザインも登場する。
「士郎正宗の世界展 ～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」は「攻殻機動隊」の作者である士郎正宗氏初の大規模展覧会。多様な広がりをみせる作品群と現在の活動までを、「アナログ原稿」、「デジタル出力原稿」で辿るとともに、作家の蔵書やコメントもふんだんに紹介する。また、士郎正宗氏のパーソナルな部分にも迫る。
展覧会オリジナルグッズ
Tシャツ（全11種）
販売予定価格：各5,500円
White キービジュアル
White 集合
White 攻殻機動隊
White アップルシード
White ドミニオン
White イントロンデポ
Black 攻殻機動隊A
Black 攻殻機動隊B
Black 攻殻機動隊C
Black 攻殻機動隊D
Black アップルシード
L/S Tシャツ（全4種）
販売予定価格：各7,150円
攻殻機動隊A
攻殻機動隊B
攻殻機動隊C
仙術超攻殻オリオン
フーディー（全4種）
販売予定価格：各9,020円
攻殻機動隊A
攻殻機動隊B
攻殻機動隊C
アップルシード
刺繍キャップ（全2種）
販売予定価格：各5,500円
アップルシード
仙術超攻殻オリオン
トートバッグ（全4種）
販売予定価格：各4,400円
ロゴ集合
攻殻機動隊
アップルシード
仙術超攻殻オリオン
バンダナ（全3種）
販売予定価格：各1,650円
集合
攻殻機動隊
仙術超攻殻オリオン
手拭い（全4種）
販売予定価格：各2,750円
攻殻機動隊A
攻殻機動隊B
攻殻機動隊C
攻殻機動隊D
ステッカーシート（全2種）
販売予定価格：各880円
A
B
ダイカットステッカーセット（8枚入）
販売予定価格：1,320円
マスキングテープ（全4種）
販売予定価格：各770円
集合
攻殻機動隊
アップルシードA
アップルシードB
ポスター（全5種）
販売予定価格：各1,100円
キービジュアルA
キービジュアルB
攻殻機動隊
イントロンデポA
イントロンデポB
メモ帳（全3種）
販売予定価格：各880円
攻殻機動隊
アップルシード
ドミニオン
リングノート（全3種）
販売予定価格：各1,320円
集合
アップルシード
仙術超攻殻オリオン
コラボレーションブランド
BE＠RBRICK、(c)SAINT Mxxxxxx、Brain Dead、GEEKSRULE、MEQRI、MAXFACTORY、UNNONなどとのコラボレーション商品も販売予定。詳細は後日公開される。
「士郎正宗の世界展 ～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」概要
会期：4月12日(土)～8月17日(日)※月曜日は休館日(祝日の場合は開館、翌平日休館)
会場：世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1丁目10-10)
主催：公益財団法人せたがや文化財団世田谷文学館、講談社、パルコ
企画協力：青心社
特別協力：士郎正宗
後援：世田谷区、世田谷区教育委員会
グラフィックデザイン：坂脇慶、飛鷹宏明
空間構成：トラフ建築設計事務所
※敬称略
チケット情報(当日券・オンラインチケット共有)一般：1,500円(1,200円) 65歳以上・大学・高校生：900円(720円) 小・中学生：450円(360円) 障害者手帳を持っている人：700円(600円)
※()内団体割引・「せたがやアーツカード」割引料金〈当日券のみ〉
(C)士郎正宗/講談社 (C)士郎正宗/青心社