¡Ú¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡ÛÉñ²Ú¡¡´äÅÄÈþ¹á¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò¤«¤±Ä©È¯¡ÖÎ¤Â¼Áª¼ê¤¬°úÂà¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÉñ²Ú¤¬¡¢¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡ÊÀç½÷¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦´äÅÄÈþ¹á¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò¤«¤±Ä©È¯¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤ÎÀç½÷Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¤Ï£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡ÖÇÕ¡¡£È£é£ç£è¡¡£Í£á£ô£å¡Ê¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥á¥¤¥È¡Ë¡×¤ÇÆ±²¦¼Ô¤Î´äÅÄ¡õ¹âÀ¥¤ß¤æ¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡£±£°Æü¤ËÀ»ÃÏ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Éñ²Ú¤Ï¡Ö¶¯¤¤ÅÛ¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤¦¤Á¤é¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀç½÷¤ò¤«¤Íð¤¹¡£Î¤Â¼¡ÊÌÀ°á»Ò¡ËÁª¼ê¤â°úÂà¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Þ¤ÇÀç½÷¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤È³°Å¨¤È¤·¤ÆÃÄÂÎ¤ò¾è¤Ã¼è¤ëµ¤³µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È´äÅÄ¤«¤é¡ÖÉñ²Ú¡¢¤³¤Î´Ö¤ªÁ°¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤Ã¤Æ»ä¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤¤¤Ä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï¤½¤ó¤ÊÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¿¤â»É¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥ë¥È¤«¤±¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ï¡£¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊò¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Éñ²Ú¤Ï¡ÖÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¡ÄÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¡Ä¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¤½¤ì¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¦¤Á¤é¤Î¤³¤È²¿¤â¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤Î¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¦¤Á¤é¤Ê¤é¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¢·ë²Ì¤Ï¤â¤¦¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë´¥ÇÕ¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¡ª¡×¤È½ËÇÕ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ç£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤È´¥ÇÕ¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë°ì¸ý°û¤ó¤À¤È¤³¤í¤ÇÉñ²Ú¤Ï¡ÖÇÔËÌ¤Ë´¥ÇÕ¡×¤È´äÅÄ¤ÎÆ¬¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ©È¯¤ËÂç·ãÅÜ¤·¤¿´äÅÄ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡¡¤Æ¤á¤¨¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤È¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Éñ²Ú¤â¡Ö¤Æ¤á¤¨¤¬¥Ê¥á¤¿¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤í¡©¡×¤ÈÀä¶«¡£È±¤ò¤Ä¤«¤ß¹ç¤¤ÂçÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë´äÅÄ¤«¤é¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯Çö¤Ã¤Ú¤é¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£¤Þ¤º¤¤¥Ó¡¼¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤è¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¡¢Éñ²Ú¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤è¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦ºÂÀï¤Ë¸þ¤±ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£