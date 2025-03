セガ フェイブから、劇場アニメ『メイクアガール』のグッズが必ず当たるセガ ラッキーくじオンライン「メイクアガール」が登場。

賞品には、セガ限定の新規描きおろしイラストと、劇中のシーンを思い浮かべながら楽しめる劇中場面写が使用されています☆

セガ ラッキーくじオンライン「メイクアガール」

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

くじ販売期間:2025年3月10日11:00〜4月20日23:59

URL:https://www.segaluckykujionline.net/kuji/make-a-girl

セガ フェイブが展開する、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」

パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができ、当選した賞品は、後日自宅へ配送されます。

そんなセガ ラッキーくじオンラインに、劇場アニメ『メイクアガール』のオンラインくじが登場。

賞品には、セガ限定の新規描きおろしイラストと、劇中のシーンを思い浮かべながら楽しめる劇中の場面写が使用されています。

飾って楽しむことができる、A賞「B2タペストリー」、D賞「色紙アート」や実用的な、B賞「トートバッグ」、C賞「アクリルスマホスタンド」、E賞「缶バッジ」、F賞「ステッカーセット」など様々なシーンで活用できるアイテムが多数ラインナップ☆

A賞:B2タペストリー

サイズ:B2

種類:全3種

A賞に用意されている、ロボットや人工知能の研究に勤しむ高校生「水溜明」の“カノジョ”として作られた人造人間「0号」をデザインした、B2サイズのタペストリー。

人々の生活をサポートするロボット「ソルト」に乗るシーンなど全3種類が展開されています。

B賞:トートバッグ

サイズ:本体 約W36×H37×D11cm/持ち手 約H25cm

種類:全2種

生成りとブラックの2種で展開される、B賞のトートバッグ。

「0号」のアートが楽しめる、普段使いにぴったりなグッズです。

C賞:アクリルスマホスタンド

サイズ:本体 約W8×H14.5cm/台座 約W8×H8.5cm

種類:全5種

写真撮影や動画の視聴などに便利なアクリルスマホスタンドがC賞にラインナップ。

「0号」や「ソルト」アートや劇中のワンシーンがプリントされています。

D賞:色紙アート

サイズ:約W12×H13.5cm

種類:全5種

D賞は、コレクションにもおすすめなミニサイズの色紙アート。

「水溜明」と「0号」の思い出深いワンシーンなど、全5種類が登場です。

E賞:缶バッジ

サイズ:約7.5cm

種類:10種

「0号」や「ソルト」「水溜明」のアートが楽しめる、E賞の缶バッジ。

「水溜明」のクラスメイト「幸村茜」柄など10種類がラインナップされています。

F賞:ステッカーセット

サイズ:約W5×H7cm/約W4cm×H7cm内

種類:全10種

2種類のステッカーがセットになったステッカーセットは、F賞の賞品。

ラインナップは同サイズのステッカー2枚セットのほか、レクタングルとダイカットデザインの全10種類です。

劇中の思い出深いワンシーンや限定デザインが落とし込まれたオリジナルグッズが必ず当たるくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「メイクアガール」は、2025年4月20日まで販売中です☆

©安田現象 / Xenotoon・メイクアガールプロジェクト

