Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¼ç±é¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡¢¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡ª¡¡Ìð¸ý»ËÌ÷´ÆÆÄ¤¬´î¤Ó¤ÎÀ¼
¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤¬¡¢Âè45²ó¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£Ìð¸ý»ËÌ÷´ÆÆÄ¤«¤é´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè45²ó¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢±Ç²è¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½»þ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬µÓËÜ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¡È¥É¡¼¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¡£µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡Ø¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌð¸ý»ËÌ÷´ÆÆÄ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¤¿Í·Á¤¬°ìÅ¾¡¢²ÈÂ²¤ò¤Û¤ó¤í¤¦¤·¤Æ¤æ¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÌÌÇò¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í·Á¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤¬½ù¡¹¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤Î¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£Ä¹ß·¤Î¤Û¤«¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡2·î28Æü¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥Ý¥ë¥È¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ËÀè¶î¤±¤ÆËÜºî¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼Â»Ü¡£¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤äSF¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¹ñºÝ±Ç²èº×¤ä¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÈÊÂ¤ÓÀ¤³¦»°Âç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ä¹ÊÔÉôÌç¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óµÚ¤Ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ÉôÌç¤Ë¤ÆÁª½Ð¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÖBest Film Award¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¤Î¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤ä¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥ã¥ê¥È¥¥¤ä¥«¥ë¥È±Ç²è¤Îµ´ºÍ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦A¡¦¥í¥á¥í¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥½¥ó¤Ê¤ÉÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ÏÌð¸ý´ÆÆÄ¤È·àÃæ¤Ç°¦¤é¤·¤¤¿Í·Á¤Ê¤¬¤é¤âÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î²ÈÂ²¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¯Ææ¤Î¿Í·Á¡È¥¢¥ä¡É¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÇï¼ê³åºÓ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢ËÜÊÔ¾å±ÇÃæ¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¾Ð¤¤À¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢Â©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë5Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¶¦Æ±¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥Á¥§¥³¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÏÁª½Ð¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¿´¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤âÈþ¤·¤¯¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¿Í·Á¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¤â¤Þ¤ë¤Ç°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ë¤ª¤È¤º¤ì¤ë¶²ÉÝ¤¬¤¾¤¯¤¾¤¯¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºîÉÊ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤âÆÈÁÏÅª¤Ç¤¹¡£CGµ»½Ñ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ÏCG¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Èà½÷¤¬ËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Î»Ò¶¡¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Í·Á¤Ê¤Î¤ËËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤âÍÄ¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¿Í·Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÄÈà½÷¤Î¤è¤¦¤ËÉÝ¤¤¿Í·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤Ç¤·¤¿¡£Âç¥Ò¥Ã¥È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´î¤Ð¤·¤¤·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ìð¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ý¥ë¥È¤Î´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÇ®¶¸Åª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å±ÇÃæ¤Î¤É¤è¤á¤¤ÈÂçÀä¶«¤¬°ìÈÖ¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡£¾Þ¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²è¤È¤·¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï¡¢6·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè45²ó¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢±Ç²è¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½»þ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬µÓËÜ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¡È¥É¡¼¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¡£µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡Ø¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌð¸ý»ËÌ÷´ÆÆÄ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¤¿Í·Á¤¬°ìÅ¾¡¢²ÈÂ²¤ò¤Û¤ó¤í¤¦¤·¤Æ¤æ¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÌÌÇò¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í·Á¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤¬½ù¡¹¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤Î¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£Ä¹ß·¤Î¤Û¤«¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ä¹ÊÔÉôÌç¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óµÚ¤Ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ÉôÌç¤Ë¤ÆÁª½Ð¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÖBest Film Award¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¤Î¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤ä¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥ã¥ê¥È¥¥¤ä¥«¥ë¥È±Ç²è¤Îµ´ºÍ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦A¡¦¥í¥á¥í¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥½¥ó¤Ê¤ÉÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ÏÌð¸ý´ÆÆÄ¤È·àÃæ¤Ç°¦¤é¤·¤¤¿Í·Á¤Ê¤¬¤é¤âÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î²ÈÂ²¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¯Ææ¤Î¿Í·Á¡È¥¢¥ä¡É¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÇï¼ê³åºÓ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢ËÜÊÔ¾å±ÇÃæ¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¾Ð¤¤À¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢Â©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë5Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¶¦Æ±¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥Á¥§¥³¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÏÁª½Ð¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¿´¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤âÈþ¤·¤¯¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¿Í·Á¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¤â¤Þ¤ë¤Ç°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ë¤ª¤È¤º¤ì¤ë¶²ÉÝ¤¬¤¾¤¯¤¾¤¯¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºîÉÊ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤âÆÈÁÏÅª¤Ç¤¹¡£CGµ»½Ñ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ÏCG¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Èà½÷¤¬ËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Î»Ò¶¡¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Í·Á¤Ê¤Î¤ËËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤âÍÄ¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¿Í·Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÄÈà½÷¤Î¤è¤¦¤ËÉÝ¤¤¿Í·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤Ç¤·¤¿¡£Âç¥Ò¥Ã¥È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´î¤Ð¤·¤¤·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ìð¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ý¥ë¥È¤Î´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÇ®¶¸Åª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å±ÇÃæ¤Î¤É¤è¤á¤¤ÈÂçÀä¶«¤¬°ìÈÖ¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡£¾Þ¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²è¤È¤·¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï¡¢6·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£