¥á¥¤¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¥Í¥³¡ªMILKBOY¡ØÝæ»ÖÔ¥¡Ù¥³¥é¥Ü

MILKBOY『氣志團』コラボ

ミルクは、MILKBOYとロックバンド『氣志團」とのコラボレーションアイテムを2025年3月14日よりMILKBOY原宿本店およびMILKBOY OFFICIAL ONLINE SHOPにて販売。

■ネコをメインモチーフにしたコラボアイテムを展開!

MILKBOYディレクター“HITOMI”と氣志團・綾小路 翔氏との対談をきっかけに実現した本コラボレーション。

ネコ好きの綾小路氏からインスパイアを受けたアイテムを中心に、ネコのグラフィックデザインを取り入れたTシャツやパーカー、綾小路氏アイコンのロンT、サガラワッペン付きのトートバッグ、ナックルリングをイメージしたアクリルリングなど、MILKBOYらしい遊び心あふれるラインナップが揃っています。

左) パーカー 15,950円/トートバッグ 7,700円 右) Tシャツ 11,550円/トートバッグ 7,150円(全て税込み)

また、本コラボレーションのルックでは、氣志團のメンバー全員がMILKBOYのアイテムを着用。

氣志團ならではの個性的なスタイルとMILKBOYの世界観が融合したビジュアルにもご注目ください。

■オリジナルプリントアイテムもリリース

綾小路氏をイメージした様々なアイコンを散りばめたオリジナルプリント柄も登場!

オーバーサイズの半袖開襟シャツと、羽織としてもワンピースとしても着用できるロングシャツ2型をユニセックスで展開します。

左) シャツ 25,850円/ロングシャツ 33,000円 右) ロングシャツ 33,000円/トートバッグ 7,700円(全て税込み)

■ポップアップストアではアーカイブ衣装も展示

MILKBOY原宿本店で開催のポップアップストア(〜3月24日(月)まで)では、綾小路氏が実際に着用したアーカイブ衣装も展示します。

MILKBOY原宿本店 POP-UP STORE(3/14〜3/24)

■『PUNK DRUNKERS』デザインのソフビ・トイもリリース!

MILKBOYと親交の深いアパレルブランド『PUNK DRUNKERS』がデザインした、氣志團のロゴ入りソフビ・トイをMILKBOY原宿本店ポップアップストア限定で抽選販売。

そして、ソフビ・トイに関連したグラフィックのTシャツもMILKBOY原宿本店およびオンラインショップにて同日よりリリースします。

MILKBOY×氣志團×PUNK DRUNKERS

■開催概要

イベント名:MILKBOY×氣志團 POP-UP STORE

開催店舗 :MILKBOY原宿本店

開催日時 :2025年3月14日(金)〜3月24日(月) 11:00〜20:00

会場 :MILKBOY原宿本店(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-3 KYビル 1F)

MILKBOY OFFICIAL ONLINE SHOP( https://shop.milk-inc.com/ )

開催日時:2025年3月14日(金)11:00〜3月24日(月)23:59

主催 : 株式会社ミルク

