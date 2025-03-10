櫻坂46『AnimeJapan 2025』出演タイムテーブル発表 2日間で全8ステージ 『アオのハコ』声優とのステージも
世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2025』（アニメジャパン）が、22・23日に東京ビッグサイトにて開催する。同イベントのアンバサダーをつとめる櫻坂46が登壇するアンバサダーステージのタイムテーブルが発表された。櫻坂46の松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青は、2日間で全8ステージに出演する。
【写真】制服スカートでソロカット！ アンバサダー就任した櫻坂46メンバーたち
2014年からスタートし、12回目の開催となる今回は、アニプレックス、KADOKAWA、TOHO animation(東宝)などの大手アニメ関連企業をはじめ過去最大数となる117社が出展し、過去最大の開催規模となる。
開催期間中には、櫻坂46メンバーが登壇し、AnimeJapanの注目ポイント紹介やゲストとのトーク、注目作品ステージなどが開催される。注目のステージラインナップは、アンバサダーの櫻坂46がAnimeJapanの見どころや注目情報を紹介するステージや、メンバーが注目している作品の紹介、会いたいゲストを招いたステージ、AnimeJapanに遊びにきている着ぐるみたちを集めたステージなど、どれもAnimeJapanでしか見ることができない内容となっている。
【アンバサダーステージ タイムテーブル】
■3月22日(土)
・10:30〜11:00 AJ2025 DAY1 オープニングステージ
出演者：櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）、R藤本（MC）
・12:00〜12:40 世界に発信！AnimeJapanサミット 2025
出演者：櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）、R藤本（MC）
・14:15〜14:45 櫻坂46のアニメトーク！DAY1
出演者：諏訪部順一
櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）
・15:15〜15:35 着ぐるみ大集合ステージ
出演者：櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）
■3月23日(日)
・10:30〜11:00 AJ2025 DAY2 オープニングステージ
出演者：櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）、R藤本（MC）
・11:50〜12:30 AnimeJapan 2025 アンバサダー × TVアニメ「光が死んだ夏」 ステージ
出演者：小林千晃、梅田修一朗
櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）、R藤本（MC）
・13:30〜14:10 AnimeJapan 2025 アンバサダー × TVアニメ『アオのハコ』 ステージ
出演者：千葉翔也、上田麗奈
櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）
・14:15〜14:45 櫻坂46のアニメトーク！DAY2
出演者：伊瀬茉莉也
櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）
【写真】制服スカートでソロカット！ アンバサダー就任した櫻坂46メンバーたち
2014年からスタートし、12回目の開催となる今回は、アニプレックス、KADOKAWA、TOHO animation(東宝)などの大手アニメ関連企業をはじめ過去最大数となる117社が出展し、過去最大の開催規模となる。
【アンバサダーステージ タイムテーブル】
■3月22日(土)
・10:30〜11:00 AJ2025 DAY1 オープニングステージ
出演者：櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）、R藤本（MC）
・12:00〜12:40 世界に発信！AnimeJapanサミット 2025
出演者：櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）、R藤本（MC）
・14:15〜14:45 櫻坂46のアニメトーク！DAY1
出演者：諏訪部順一
櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）
・15:15〜15:35 着ぐるみ大集合ステージ
出演者：櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）
■3月23日(日)
・10:30〜11:00 AJ2025 DAY2 オープニングステージ
出演者：櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）、R藤本（MC）
・11:50〜12:30 AnimeJapan 2025 アンバサダー × TVアニメ「光が死んだ夏」 ステージ
出演者：小林千晃、梅田修一朗
櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）、R藤本（MC）
・13:30〜14:10 AnimeJapan 2025 アンバサダー × TVアニメ『アオのハコ』 ステージ
出演者：千葉翔也、上田麗奈
櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）
・14:15〜14:45 櫻坂46のアニメトーク！DAY2
出演者：伊瀬茉莉也
櫻坂46（松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青）