2026年度新卒採用強化のため 新たな給与設定を発表！レイテック

レイテックは2026年度の新卒採用強化に向けて、業界屈指の初任給40万円を新たに設定。

この取り組みは、優秀な若手人材を積極的に採用し、企業の成長を加速させるための一環として実施されます。

・持続可能なエネルギー社会を共に創る、レイテックの採用戦略

現在、日本のエネルギー業界は脱炭素社会の実現、再生可能エネルギーの普及、エネルギー需給の安定化など、多くの課題に直面しています。

特に、電力の安定供給と持続可能なエネルギーインフラの整備は、今後の社会経済の発展において重要なテーマです。

レイテックは、これらの課題に対し、再生可能エネルギーを軸に技術革新と新しいサービスの創出を推進することで、社会の持続可能な発展に貢献していきます。

その実現には、従来の枠組みにとらわれず、新しい発想でエネルギー問題に取り組む意欲とスキルを持つ人材の確保が不可欠です。

【求める人材像】

そのため、レイテックでは「エネルギー業界の未来を共に創る」という意志を持ち、以下のような能力を備えた人材を積極的に採用します。

● エネルギー業界の変革に興味があり、課題解決に向けて主体的に行動できる人

● 再生可能エネルギーの知識を有し、新しいソリューションの開発に貢献できる人

● データ分析力、課題解決力を活かし、顧客満足度を高めるデジタル戦略を描ける人

● 社会的な影響を考慮しながら、サステナビリティに配慮した事業戦略を描ける人

今回発表した業界最高水準の初任給40万円は、こうした高い意識と能力を持つ人材が、安心して成長できる環境を提供するための施策の一環です。

