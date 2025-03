カムバも絶好調！ZEROBASEONE、4月にソウルでファンコン「BLUE MANSION」開催決定！

ボーイズグループZEROBASEONEが2度目のファンコンサートを開く。

【写真】ソク・マシュー効果で、日本の“アレ”の売上が爆伸び?

ZEROBASEONEは4月18〜20日、ソウルKSPO DOMEでファンコンサート「2025 ZEROBASEONE FAN-CON 『BLUE MANSION』」(以下「BLUE MANSION」)を開催する。

これで、ZEROBASEONEは2023年8月、ソウル・高尺スカイドームで行われた「2023 ZEROBASEONE FAN-CON」以降、約1年8カ月ぶりに2度目の国内ファンコンサートを開くことになった。

ZEROBASEONEは14万人の観客を動員した初のワールドツアー「TIMELESS WORLD」で見せた姿から、さらにアップグレードされた9人9色の魅力を披露する計画だ。

初めて披露する曲も多く、ファンの期待を集めている。

(画像=WAKEONE)「BLUE MANSION」ポスター

ファンコンサート開催の便りと共にグループの公式SNSには「BLUE MANSION」のポスターもアップロードされた。ポスターには豪邸「ブルーマンション」で繰り広げられる9人のメンバーのストーリーを予告し、好奇心を加えた。

そんな“5連続ミリオンセラー”というタイトルまで手にしたZEROBASEONEはカムバック後、音楽番組で3冠王に。初のワールドツアーの実況を盛り込んだ映画「ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN CINEMAS」が3月19日に日本公開を迎える。

◇ZEROBASEONE(ZB1)とは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1=ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。