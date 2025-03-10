¹â¹»»þÂå¤Î¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ä25ºÐ½÷Í¥àÂç¿Í¤Ê¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ôá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤è¤Ã¡×¡Ö²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÎÀ¼
¢¡Àã¤ÎÃæ¤Ç¤Îà¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ôá»Ñ¤òÈäÏª¢¡
¡¡¡Ö¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿25ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àã¤ÎÃæ¤ÇÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹&¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Àã¤ÎÆü¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¡£¡Ö¤µ¤à¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ËÀÖ¤¤¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤è¤Ã¡×¡Ö²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ë¸¶¤Ï2017Ç¯¤ËÂçºåÉÜÎ©ÅÐÈþµÖ¹âÅù³Ø¹»¥À¥ó¥¹Éô»þÂå¤ËÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Æ±Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤â³«»Ï¡£NHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×(19Ç¯)¤ä¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×(23Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£