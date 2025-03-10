【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(10日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
41993.25 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41460.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)
40913.66 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40794.51 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40560.10 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40281.16 新値三本足陽転値
40009.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39834.07 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39659.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39344.39 均衡表雲上限(日足)
39223.85 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39099.93 均衡表雲下限(日足)
38868.58 75日移動平均線
38759.59 26週移動平均線
38754.48 13週移動平均線
38641.66 200日移動平均線
38492.41 均衡表転換線(週足)
38438.52 25日移動平均線
38193.42 均衡表基準線(日足)
38113.39 均衡表基準線(週足)
37859.33 ボリンジャー:-1σ(26週)
37674.89 ボリンジャー:-1σ(13週)
37653.19 ボリンジャー:-1σ(25日)
37537.49 均衡表転換線(日足)
37359.21 6日移動平均線
37028.27 ★日経平均株価10日終値
36959.08 ボリンジャー:-2σ(26週)
36867.86 ボリンジャー:-2σ(25日)
36595.30 ボリンジャー:-2σ(13週)
36457.22 均衡表雲上限(週足)
36178.05 均衡表雲下限(週足)
36082.53 ボリンジャー:-3σ(25日)
36058.82 ボリンジャー:-3σ(26週)
35515.71 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 24.12(前日26.90)
ST.Slow(9日) 27.10(前日28.47)
ST.Fast(13週) 6.57(前日14.01)
ST.Slow(13週) 16.91(前日28.88)
［2025年3月10日］
株探ニュース