

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41993.25 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41460.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40913.66 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40794.51 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40560.10 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40281.16 新値三本足陽転値

40009.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39834.07 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39659.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39344.39 均衡表雲上限(日足)

39223.85 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39099.93 均衡表雲下限(日足)

38868.58 75日移動平均線

38759.59 26週移動平均線

38754.48 13週移動平均線

38641.66 200日移動平均線

38492.41 均衡表転換線(週足)

38438.52 25日移動平均線

38193.42 均衡表基準線(日足)

38113.39 均衡表基準線(週足)

37859.33 ボリンジャー:-1σ(26週)

37674.89 ボリンジャー:-1σ(13週)

37653.19 ボリンジャー:-1σ(25日)

37537.49 均衡表転換線(日足)

37359.21 6日移動平均線



37028.27 ★日経平均株価10日終値



36959.08 ボリンジャー:-2σ(26週)

36867.86 ボリンジャー:-2σ(25日)

36595.30 ボリンジャー:-2σ(13週)

36457.22 均衡表雲上限(週足)

36178.05 均衡表雲下限(週足)

36082.53 ボリンジャー:-3σ(25日)

36058.82 ボリンジャー:-3σ(26週)

35515.71 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 24.12(前日26.90)

ST.Slow(9日) 27.10(前日28.47)



ST.Fast(13週) 6.57(前日14.01)

ST.Slow(13週) 16.91(前日28.88)



［2025年3月10日］



株探ニュース

