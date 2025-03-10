　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41993.25　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41460.35　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40913.66　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40794.51　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40560.10　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40281.16　　新値三本足陽転値
40009.18　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39834.07　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39659.84　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39344.39　　均衡表雲上限(日足)
39223.85　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39099.93　　均衡表雲下限(日足)
38868.58　　75日移動平均線
38759.59　　26週移動平均線
38754.48　　13週移動平均線
38641.66　　200日移動平均線
38492.41　　均衡表転換線(週足)
38438.52　　25日移動平均線
38193.42　　均衡表基準線(日足)
38113.39　　均衡表基準線(週足)
37859.33　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37674.89　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37653.19　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37537.49　　均衡表転換線(日足)
37359.21　　6日移動平均線

37028.27　　★日経平均株価10日終値

36959.08　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36867.86　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36595.30　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36457.22　　均衡表雲上限(週足)
36178.05　　均衡表雲下限(週足)
36082.53　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36058.82　　ボリンジャー:-3σ(26週)
35515.71　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　24.12(前日26.90)
ST.Slow(9日)　　27.10(前日28.47)

ST.Fast(13週)　　6.57(前日14.01)
ST.Slow(13週)　 16.91(前日28.88)

［2025年3月10日］

株探ニュース