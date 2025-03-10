ÀîºêËãÀ¤¡¢GACKT¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¡Öº£Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ï·ëº§¼°¤â¤¢¤ê¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤ÎGACKT¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡Öº£Ç¯¤âGACKT¤«¤é¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Û¥¿¥Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈGACKT¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖËèÇ¯Ëº¤ì¤º¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ï·ëº§¼°¤â¤¢¤ê¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤Þ¤ÇÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÎ¤«¤éGACKT¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç°ÊÁ°¤«¤éGACKT¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·ëº§¤ò½Ë¤¦¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡ÖGACKT¤¬¡Ø¥Ü¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡×¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡ª¡Ù¡ØËãÀ¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤ÈGACKT¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÂô»³¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤ÆÄº¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£