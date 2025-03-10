°ÂÃ£Í´¼Â¡¢¥Ñ¡¼¥ÞÉ÷¥Ø¥¢¸ø³«¤Ç¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤·ãÊÑ¡×¤ÈÈ¿¶Á¡¡¡Ö²È¤Ê¤»Ò¡×¤«¤é30Ç¯Ä¶¤Ç¤â¡ÖÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤Î¤«¤ï¤æ¤µ¡×
ÇÐÍ¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬2025Ç¯3·î8Æü¡¢ÄÁ¤·¤¤È±·¿¤Î¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿·ºî¤Î¥Õ¡¼¥Ç¥£¡×¥³¡¼¥Ç¾Ò²ð
°ÂÃ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿·ºî¤Î¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¡Âµ¤ä¿þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¸ÅÃå¤ß¤¿¤¤¤Ê¿§êô¤»´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÎº Torico¡×¤Î¥Õ¡¼¥Ç¥£¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¼Ì¿¿¤ò4Ëç¸ø³«¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥ÞÉ÷¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç´¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦È±·¿¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤Ã¤¨¤Ã¡ª¡©¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥Þ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡Æ©ÌÀ´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤Î¤«¤ï¤æ¤µ¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÃ£¤µ¤ó¤Ï24Ç¯4·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢1994Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î½ÐÀ¤ºî¡Ö²È¤Ê¤»Ò¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡Öº£¤â¤³¤¦¤·¤ÆÇÐÍ¥¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤À¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ12ºÐ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¡£