·ã¤·¤¤´¨ÃÈº¹¡¡Åß¤È½Õ¤¬ÎÙ¹ç¤ï¤»¡¡µ¤²¹¤ÎÊÑ²½Âç¤¤¯½µËö¤Ï´¨¤ÎÌá¤ê¡¡ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ
º£Æü10Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÍÛµ¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÆü¤Î´¨ÃÈº¹¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£½µ¤ÎÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢½µËö¤Ï´¨¤ÎÌá¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤Î´¨ÃÈº¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ÎÀè¤ÏÆü¤´¤È¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü³Óº¹Âç¡¡20¡îÁ°¸å¤ÎÃÏÅÀ¤â
º£Æü10Æü¤Ï¡¢°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤ÏÄìÎä¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°ñ¾ë¸©Âç»ÒÄ®¡¡20.1¡î
¡¦ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¡¡19.7¡î
¡¦ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡¡17.4¡î
¡¦²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¡¡18.9¡î
¡¦¹Åç¸©¾±¸¶»Ô¡¡19.1¡î
ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë20¡îÁ°¸å¤ËÃ£¤·¡¢°ìÆü¤Î´¨ÃÈº¹¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü(ÌÚ)¡Á14Æü(¶â)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡¹¤¯µ¤²¹¾å¾º¤Î¤ÁµÞ¹ß²¼
¤³¤ÎÀè¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï13Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï14Æü(¶â)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ãë´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ç¤¹¡£Àã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Àã¤¬Í»¤±¤Æ¥Ê¥À¥ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢13Æü(ÌÚ)¤ÎÆüÃæ¤Ï21¡îÍ½ÁÛ¤Ç¡¢4·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï14Æü(¶â)¤«¤é¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤â15Æü(ÅÚ)º¢¤«¤éµ¤²¹¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢´¨¤ÎÌá¤ê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â
¾å¤Î¿Þ¤Ïµ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤ê½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ 25¡î°Ê¾å
¾¯¤·Êâ¤¯¤È´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢È¾Âµ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ 20¡î°Ê¾å25¡îÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëµ¤²¹¤Ç¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ 15¡î°Ê¾å20¡îÌ¤Ëþ
¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ë¤Ê¤É½Å¤ÍÃå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ 10¡î°Ê¾å15¡îÌ¤Ëþ
µ¤²¹¤¬15¡îÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¸ü¼ê¤Î¤â¤Î¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£10¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ê¤ÉÇö¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ 5¡î°Ê¾å10¡îÌ¤Ëþ
ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤Ç¡¢ÅßÊª¤Î¥³¡¼¥È¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤âÃÈ¤«¤Ê¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤ë¤Ê¤É´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¦ 5¡îÌ¤Ëþ
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÊËÉ´¨ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¤â»È¤Ã¤Æ¡¢´¨¤µ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü¡¹¤Îµ¤²¹¤òÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ËÅ¬¤·¤¿ÉþÁõÁª¤Ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£