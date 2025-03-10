明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・全世帯家計調査
０８：３０　豪・ウエストパック消費者信頼感指数
０８：５０　日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０　日・マネーストック
０９：０１　英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０　豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
２３：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※米・３年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＣＲＥ<3458>，セルソース<4880>，不二電機<6654>，三井ハイテク<6966>，シルバライフ<9262>，ＲｅＹｕｕ<9425>

出所：MINKABU PRESS