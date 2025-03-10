明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・マネーストック
０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※米・３年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＣＲＥ<3458>，セルソース<4880>，不二電機<6654>，三井ハイテク<6966>，シルバライフ<9262>，ＲｅＹｕｕ<9425>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・マネーストック
０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※米・３年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＣＲＥ<3458>，セルソース<4880>，不二電機<6654>，三井ハイテク<6966>，シルバライフ<9262>，ＲｅＹｕｕ<9425>
出所：MINKABU PRESS