¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡Ä¡©¡ÙÉÛÃÄ¤Î¾å¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÇ¤Î»Ñ¤¬49ËüÉ½¼¨¤ÎÈ¿¶Á¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö·ê¤¬¤Ý¤Ã¤«¤ê£÷¡×¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤ÆÌ²¤ë»Ñ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¸«»ö¤Ê±ß·Á¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È·ê¤¬³«¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ë¥ã¥ó¥â¥Ê¥¤¥È»Ñ¤¬X¤Ë¤Æ49Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´°àú¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤È¤ó¤ÎÆü¤ËÂçÈ¯¸«- ÎëÌÚ¥Þ¥ë (@qZgjLZKtIyPEn4a) February 9, 2025
¤¢¤Ã¡ªÉÛÃÄ¤Ë·ê¤¬
¿ÍÎà»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤Î»£±Æ¤ËÀ®¸ù pic.twitter.com/YElb8iO7hn
¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡©¡ª
ÉÛÃÄ¤Ë·ê...¡©
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÎëÌÚ¥Þ¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Ç¤Î¡Ö¥Þ¥á¡×¤Á¤ã¤ó¡£ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç´Ý¤Þ¤Ã¤ÆÌ²¤ë»Ñ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
åºÎï¤Ë¿¿¤ó´Ý¤Ê¡Ø¥Ë¥ã¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó¡£ÉÛÃÄ¤Ë¿¿¤Ã¹õ¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤ë¤È¾¯¤·¤À¤±¸«¤¨¤ë¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó¤Î¼ª¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±óÌÜ¤Ç¤ß¤ë¤È¼ª¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤Ç¶õ´Ö¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢Ì¯¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÂ¤¬Ä¹¤¤¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±§Ãè¤Ë±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼Â¤ËÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡ª
ÂÄ¹¤Î±§Ãè¿ÍÈ¯¸«¡ª¡ª
ÉáÃÊ¤Ï¥À¥ó¥Üー¥ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÆþ¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó¡£Ç¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤â±§Ãè¤Ë´Ø¤¹¤ë²¿¤«¤Î·±Îý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÛÁü¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥Üー¥ëÈ¢¤Ë¾å¼ê¤ËÆþ¤ë¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó
¡ÖÆþ¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ë¤ã¡×
¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡Ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤XÌ±¤¬Â³½Ð
¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó
¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥ã¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇ¹¥¤¤òÆÃ°ÛÅª¤ËµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¡×¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë～～¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤ËµÛ¤ï¤ì¤¿¤¤Ç¹¥¤¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÎëÌÚ¥Þ¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Î¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó¤Î³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤ä²Ä°¦¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È²á¤´¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÎëÌÚ¥Þ¥ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤µ¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£