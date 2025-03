尾碕真花(おさき・いちか)が主演、宮崎美子が共演するドラマ『介護スナック ベルサイユ』が、東海テレビ・フジテレビ系にて3月22日・29日の2週連続で各日23時40分に放送されることが決定。尾碕、宮崎からコメントが到着した。本作は、完全オリジナルによるファンタジードラマ。はちゃめちゃスナックで出会う魔法のワインと思い出の料理が年寄り嫌いで他人を信じない若者の未来を変えていく―。

金に困った小日向柊(尾碕)が軽い気持ちで飛び込んだのは、都会の片隅にたたずむスナック「介護スナック ベルサイユ」。店内には介護用品が並び、カウンターの棚には点滴のボトルがずらり。それぞれ客の名前が書かれ、ボトルキープされている。客のほとんどは要介護の高齢者達。しかし、店に足を踏み入れたとたん、皆が若さを取り戻し、輝きを増す。見違えるように元気になり、明るく歌い、楽しく飲んで、軽やかに踊り始める。さらに、この店のもう1つの秘密が 、特製のワイン『SEE YOU IN MY DREAMS』。スナックのママがどこかから仕入れてくるというが、どこで作られているかなど、他のスタッフは誰も知らない。このワインを飲めるのは生涯一度、一杯だけ。飲めば、若かりし日にやり残したことや、置き忘れたものを取りもどす幻想の世界に導かれる。そしてその後、客には締めにふさわしい食事が店から提供される。その食事は客が人生を振り返った時に一番の思い出となる料理。あるいは、ずっと求めていたが食べられなかった料理。それは時として、客にとって最後の晩餐になることも。その食事を前に、客は至福の笑みと涙を流す。店にいたひととき。それは現実なのか幻想だったのかわからない。ただ一つ言えることは、誰もがすがすがしい顔で店を後にしていくということ。その姿が、他人を信じられなかった若者の未来をも明るく変えていく。子どものころに家を飛び出し、詐欺グループの一員悪友たちとつきあい、高齢者に対して強い苦手意識を持っている小日向柊を演じるのは尾碕真花。尾碕演じるは柊は「ベルサイユ」で働き始めたことで、客の高齢者たちが人生の喜びを取り戻す姿に触れるようになる。尾碕は「今回私が演じた小日向柊は、無愛想に見られがちなのですが、実は思春期を思春期らしく過ごせなかった女の子です。そんな彼女が成長していく姿をお見せできたらと思っています。柊は口調が強い部分もありますが、根っからの悪い子ではないというところを意識しながら演じています」とコメント。「私はまだ24年しか生きていませんが、自分の人生についてのこれから、そしてこれまでの過去も考えるいい機会になりました。このドラマを通して『歳を重ねることは悪いことでは決してなく、生きている間のすべてがとても素敵なことだよ』と教えてもらえたような気がしていて。視聴者の皆さんにもこのメッセージを感じていただけたら嬉しいです」と語っている。ベルサイユのママを演じるのは宮崎美子、宮崎は「今回私が演じたベルサイユのママ・上杉まりえは、一言で言えば“よくわからない人”です。ベルサイユで起きていることが本当なのか、幻想の世界なのか? ここは介護施設ですが、現実の世界とはもちろん違う世界です。『まりえは本当にいる人なの?』という雰囲気がドラマ全体に出せたら面白いと思いました」と話す。「死を考えるということは今を考えることであり、『自分はこの先どう生きる?』と、このドラマで一緒にふんわり考えるきっかけになってくださったら嬉しいです。そして今回、私は共演した諸先輩方の素晴らしいお芝居を間近で観ることができて『やっぱり凄い』と思いました。このドラマだからこそ、じっくり諸先輩の名演技も味わって楽しんでいただけるのではないかと思っています」とメッセージを寄せた。また、看護師や介護、管理栄養士といった多彩なべルサイユのスタッフを個性豊かな俳優陣が演じる。看護師のチーママに笛木優子、昼は老人ホームでケアマネージャーを務めるスナックのマネージャーに木村了、介護士の資格を持つ接客係に杏花、管理栄養士の資格も持つバーテンダーに高山広。さらに、ベテラン俳優陣演じるゲストが、過去にやり残したことに向き合い生きる喜びや人生の価値を再認識していく。柊の祖母役を田島令子、ベルサイユの客・加代子を草村礼子(第1話)、柳田を小野武彦(第1話)、三俣を石倉三郎(第1話)、麗子を夏樹陽子(第2話)、麗子の元恋人役を片岡信和、三俣の妻を萬田久子が演じる。土ドラ特別企画『介護スナックベルサイユ』は、東海テレビ・フジテレビ系にて3月22日・29日各日23時40分放送。