Âçºå»Ô¤Ç½é³«ºÅ¡ª¥Ç¥â¥Ç¥¤2025¡÷QUINTBRIDGE

愛媛県では、県内外の企業が持つデジタル・ソリューションと関連技術を県内の事業者や自治体に実装し、稼ぐ力の向上やデジタル人材の育成など地域課題の解決にチャレンジするトライアングルエヒメ推進事業を令和4年度から実施。

県内事業者の稼ぐ力や生産性の向上、デジタル人材の育成など各プロジェクトの実装成果の定着と県内への横展開を強力に進めています。

今回、2025年度で3年目の節目を迎えたトライアングルエヒメの実装成果を広く発信し、全国の先進デジタル企業の当事業への認知度向上と、さらなる事業誘致を目的として、「トライアングルエヒメ デモデイ2025@QUINTBRIDGE」を令和7年3月17日(月)に初めて大阪市にて開催します。

関西・中部圏に拠点があるプロジェクト採択企業及び関係事業者が参加します。

デモデイ2025@QUINTBRIDGE

【開催概要】

■日時/令和7年3月17日(月)13時〜16時 ※開場12時30分

■会場/QUINTBRIDGE 2F(大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82)

■定員/100名 ※参加費無料

■内容

○愛媛県CDO挨拶(菅副知事)

○事例発表

採択事業者によるプロジェクトの概要、実装成果の発表

○愛媛県内市町・団体によるリバースピッチ

○交流会(ネットワーキング)

○令和7年度トライアングルエヒメの応募に向けた個別相談会

【登壇企業・市町・団体】

〇登壇採択企業

株式会社ミライ菜園/株式会社エイトノット/株式会社FRINGE/KUROFUNE株式会社/シナジーマーケティング株式会社/パナソニック株式会社/株式会社DeaLive

〇リバースピッチ(オンライン登壇)

松野町・えひめ東予産業創造センター

【トライアングルエヒメについて】

愛媛県では、産業の稼ぐ力や県民の安心・便利の更なる向上のため、デジタル技術やロボットを社会実装し、様々な地域課題の解決にチャレンジするトライアングルエヒメ推進事業を令和4年度にスタートしました。

デジタル技術の実装による県民サービスの向上等にこだわり、県内外企業との連携により、行政・くらし・産業の各分野でDXを推進しています。

これまで全国から寄せられた累計約1,000件以上の応募の中から、約100件のプロジェクトを採択しています。

