サーフビバレッジ「パッションフルーツジャスミンティー」

容量 : 500ml

希望小売価格: オープン

発売日 : 2025年3月10日

サーフビバレッジは、フルーティーな香りが特徴のパッションフルーツ果汁と香り高いジャスミン茶のブレンドティー「パッションフルーツジャスミンティー」を2025年3月10日より販売中。

【商品特徴】

■お茶と果汁のフルーティーなブレンド

フルーティーな香りが特徴のパッションフルーツ果汁1%と香り高いジャスミン茶をブレンド。

新たな香りのブレンドを楽しめます。

■こだわりの茶葉

ジャスミン茶の一級茶葉を100%使用しています。

■無糖で糖質・カロリーゼロ

健康を気にする方や普段のお茶とは一味違うお茶を飲みたいという方にもオススメです!

■安心の国内製造

サーフビバレッジが今春に提案するオリジナルブレンド茶です。

