Á´Ä´¿©ÅìÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ñ »ö¶È¾µ·Ñ¤ÈM¡õA¤Ç¸¦½¤²ñ
Á´Ä´¿©ÅìÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯²ñ¤Ï2·î18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂè46´üÄêÎã¸¦½¤²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢25¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¸¦½¤²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¡£¥Þ¥¯¥µ¥¹¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¤Ç¥·¥Ë¥¢¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë±¬ÅÄÂÙ´ð»á¤¬¿©ÉÊ¶È³¦¤ÎM¡õA»öÎã¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¼êË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢µÆÃÓ¸÷¹¸¥Ö¥í¥Ã¥¯²ñÄ¹¡ÊµÆÃÓ¿©ÉÊ¹©¶È¼ÒÄ¹¡Ë¤¬·Ð±Ä´Ä¶¤Î°²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£µÆÃÓ²ñÄ¹¤ÏÊªÎ®ÌäÂê¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢º£¸å¤Ï¼çÄ¥¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¶¦ÅÝ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥½¥ë¥Ó¥ó»À¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¾ï²¹¤ÇÊªÎ®¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê5¡óÄøÅÙ¤ÏÊªÎ®Èñ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤ÏÊÝÂ¸ÎÁ¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¶¦Æ±ÇÛÁ÷¤Î»öÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÅìÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶¨ÎÏ¤·¤ÆÎÉ¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¸¦½¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢±¬ÅÄ»á¤¬²áµî1Ç¯´Ö¤Î¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤ÎM¡õA·ï¿ô¤¬175·ï¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Èó¾å¾ì´ë¶È¤Î¥±¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¼ÂºÝ¤Ï2¡Á3ÇÜ¤Î·ï¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¾ùÅÏ´ë¶È¤Î75¡ó¤¬½¾¶È°÷20¿Í°Ê²¼¤Î¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎM¡õA·ï¿ô¤¬»ö¶È¾µ·Ñ¤òÍýÍ³¤Ë¤Û¤Ü±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
±¬ÅÄ»á¤Ï³Æ¼Ò¤Î»öÎã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ö¶È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï»ö¶È¾µ·ÑÂÐºö¤òÁá´ü¤«¤é¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Î¾ì¹ç¤ÏM¡õA¤âÁªÂò»è¤À¤¬¡¢Ãç²ð¶È¼ÔÇ¤¤»¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£