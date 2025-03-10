EASL¤òÀ©¤·¤¿¹Åç¡¢¥Áー¥àÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯Ä¹¤Î»³ºêÎÇ¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ä¡Ö»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤Ï±ó¤¹¤®¤Æ¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡3·î9Æü¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¡ÊEASL¡Ë2024－25¥·ー¥º¥ó¤Î·è¾¡¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥Æ¥£¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥Þ¥«¥ª¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤ÎÁª¼ê¤¬»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¥Áー¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î»³ºêÎÇ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤ÏÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥Áー¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£EASL¤ò³Í¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤Ï±ó¤¹¤®¤Æ¡¢¡ÊÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ËÁ´Á³»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥©ー¤ËÍè¤Æ¡¢¤è¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤¥Áー¥à¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Áー¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶áÆÃ¤Ë¼ã¼ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬Ãø¤·¤¯¤Æ¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄì¾å¤²¤ËÀäÂÐ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï3·î12Æü¤ÎB1¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÎÂè24Àá¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¤Î°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥ÄÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß18¾¡22ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶è5°Ì¤Î¹Åç¤À¤¬¡¢¤³¤ÎEASL¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òµ¡¤Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£