µÆÃÓÀ½ºî¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾ÀÖ»ú¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡µÆÃÓÀ½ºî½ê <3444> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬3·î10ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯4·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1800Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª2²¯9000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°´ü¤Ï9²¯7700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î7100Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª9000Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°´ü¤Ï8²¯1800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë26.8¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿11-4·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î6²¯0700Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª2²¯9900Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯6600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë50.7¡ó¸º³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡»îºî¡¦¶â·¿À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Ê¬ÌîÃæ¿´¤Î°Æ·ï¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Û¥ÓーÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ³«Âó¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÄê¼ý±×³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢ÎÌ»ºÀ½ÉÊ¤Î¼õÂ÷À½Â¤¤Î¼õÃí¤äWEB¼õÃí¤Î³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¤¬¤é²óÉü´ðÄ´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÁõÃÖÅùÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸ÜµÒ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÌ»º¥Õ¥§¥¤¥º¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤ÏÅö½éÍ½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ110É´Ëü±ß¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤Ï¸øÉ½¿ôÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÁõÃÖÅùÀ½ÉÊ¤Ï¼ý±×Î¨¤Î¹â¤¤¸ÜµÒ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÌ»º¥Õ¥§¥¤¥º¤Î°Æ·ï¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹âÁíÍø±×Î¨¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤ー¥à¥º¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÊä½õ¶â¤Î¼õÎÎ170É´Ëü±ß¤ËÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯Èñ¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ»ö¶ÈÁÈ¹ç±¿ÍÑÂ»¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤¬Åö½é·×²èÈæ°²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÊ¬Â»¼º¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ê¤é¤Ó¤Ë·Ð¾ïÍø±×¤Ï¸øÉ½¿ôÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âè£´»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ÏÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤ÎÈ¯À¸¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ê¤é¤Ó¤ËÅö´ü½ãÍø±×¤Ï¸øÉ½¿ôÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë»îºî¡¦¶â·¿¡¢ÎÌ»ºÀ½ÉÊ¤Î¼õÂ÷À½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·µ¬¤Ê¤é¤Ó¤Ë·¡¤êµ¯¤³¤·¸ÜµÒ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Î³èÆ°ÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢¹¹¤Ê¤ë°ú¤¹ç¤¤¤ÎÁý²Ã¤È¼õÃí³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ØÇãÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°Ãí¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢Íø±×Î¨¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÌ»ºÉÊÀ½Â¤¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÈÎÇä¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î»Ù±çµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Æ·ï¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÀººº¤ò¼Â»Ü¡¢³°Ãí¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Þ¤á¤¿ÂÐ±þÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢Íø±×³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿11-4·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î6²¯0700Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª2²¯9900Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯6600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë50.7¡ó¸º³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡»îºî¡¦¶â·¿À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Ê¬ÌîÃæ¿´¤Î°Æ·ï¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Û¥ÓーÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ³«Âó¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÄê¼ý±×³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢ÎÌ»ºÀ½ÉÊ¤Î¼õÂ÷À½Â¤¤Î¼õÃí¤äWEB¼õÃí¤Î³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¤¬¤é²óÉü´ðÄ´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÁõÃÖÅùÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸ÜµÒ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÌ»º¥Õ¥§¥¤¥º¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤ÏÅö½éÍ½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ110É´Ëü±ß¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤Ï¸øÉ½¿ôÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÁõÃÖÅùÀ½ÉÊ¤Ï¼ý±×Î¨¤Î¹â¤¤¸ÜµÒ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÌ»º¥Õ¥§¥¤¥º¤Î°Æ·ï¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹âÁíÍø±×Î¨¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤ー¥à¥º¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÊä½õ¶â¤Î¼õÎÎ170É´Ëü±ß¤ËÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯Èñ¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ»ö¶ÈÁÈ¹ç±¿ÍÑÂ»¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤¬Åö½é·×²èÈæ°²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÊ¬Â»¼º¤¬Åö½éÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ê¤é¤Ó¤Ë·Ð¾ïÍø±×¤Ï¸øÉ½¿ôÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âè£´»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ÏÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤ÎÈ¯À¸¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤ª¤è¤Ó¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤Ê¤é¤Ó¤ËÅö´ü½ãÍø±×¤Ï¸øÉ½¿ôÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë»îºî¡¦¶â·¿¡¢ÎÌ»ºÀ½ÉÊ¤Î¼õÂ÷À½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·µ¬¤Ê¤é¤Ó¤Ë·¡¤êµ¯¤³¤·¸ÜµÒ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Î³èÆ°ÎÌ¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢¹¹¤Ê¤ë°ú¤¹ç¤¤¤ÎÁý²Ã¤È¼õÃí³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ØÇãÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°Ãí¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢Íø±×Î¨¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÌ»ºÉÊÀ½Â¤¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÈÎÇä¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î»Ù±çµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Æ·ï¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÀººº¤ò¼Â»Ü¡¢³°Ãí¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Þ¤á¤¿ÂÐ±þÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢Íø±×³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£