ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á10ÆüÂç°ú¤±¡¢Á´ÌÃÊÁ¤Î¹ç·×ÇäÇãÂå¶â2249²¯±ß
¡¡10Æü¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢ETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°½µËöÈæ23.1¡ó¸º¤Î2249²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±23.1¡ó¸º¤Î1871²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥Ñ¥ïー¡¦¥êー¥Àー¥º <328A> ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡£Ó¡õ£Ð¡¡£µ£°£°¡¡¥È¥Ã¥×¡¡£²£° <313A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñºÄ <2246> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñºÄ£·－£±£°Ç¯¡¡£Å£Ô£Æ <2259> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¦¥³¥¢¡¡ÆüËÜ¹ñºÄ¡¡£Å£Ô£Æ <2561> ¡¢£Ï£î£å¡¡£Å£Ô£Æ¡¡£Æ£Ô£Ó£Å¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ <295A> ¤Ê¤É9ÌÃÊÁ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2841> ¤Ï4.46¡ó°Â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥ë <2031> ¤Ï4.38¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñ£È³ô¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1572> ¤Ï4.19¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬141±ß¹â¤ÎÂçÉý¹â¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â1021²¯6800Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶Ñ1325²¯4000Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬255²¯6400Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬126²¯900Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬122²¯400Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬103²¯2700Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬101²¯800Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥Ñ¥ïー¡¦¥êー¥Àー¥º <328A> ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡£Ó¡õ£Ð¡¡£µ£°£°¡¡¥È¥Ã¥×¡¡£²£° <313A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñºÄ <2246> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñºÄ£·－£±£°Ç¯¡¡£Å£Ô£Æ <2259> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¦¥³¥¢¡¡ÆüËÜ¹ñºÄ¡¡£Å£Ô£Æ <2561> ¡¢£Ï£î£å¡¡£Å£Ô£Æ¡¡£Æ£Ô£Ó£Å¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ <295A> ¤Ê¤É9ÌÃÊÁ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2841> ¤Ï4.46¡ó°Â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥ë <2031> ¤Ï4.38¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñ£È³ô¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1572> ¤Ï4.19¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬141±ß¹â¤ÎÂçÉý¹â¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â1021²¯6800Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶Ñ1325²¯4000Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬255²¯6400Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬126²¯900Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬122²¯400Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬103²¯2700Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬101²¯800Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹