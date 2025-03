¿·¥¨¥ê¥¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Þ¤Á¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¥ª¡¼¥×¥ó¡ªÌ¾¸Å²°¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡õ¥Ñ¡¼¥¯

名古屋アンパンマンこどもミュージアム&パークは、この春に15周年を迎えるにあたり、新エリア「みんなのまちのかくれんぼ」を2025年4月11日(金)にオープンします。

名古屋アンパンマンこどもミュージアム&パーク

名古屋アンパンマンこどもミュージアム&パークは、この春に15周年を迎えるにあたり、新エリア「みんなのまちのかくれんぼ」を2025年4月11日(金)にオープン。

場所 :ミュージアム館内

面積 :127.8m2(38.7坪)

ギミック数 :160

登場キャラクター数:30

※「みんなのまちのかくれんぼ」は名古屋アンパンマンこどもミュージアム&パークと株式会社バンダイナムコアミューズメントラボが共同開発したものです

迷路のようなアンパンマンの街を歩きながら、お家の中や草むらに隠れているアンパンマンたちを探し回るデジタル遊びです。

触ったり、動かしたりするタッチポイントは驚きの160カ所。

窓や扉を開けると、キャラクターたちが可愛い声を上げて現れます。

誰に会えるのか!何が起きるのか!こどもたちの笑顔が弾けるワクワク、ドキドキのかくれんぼエリアです。

天候に左右されない屋内施設なので、安心して快適に遊ぶことができます。

ばいきんまんになった気分で、バイキンメカ作りにチャレンジできるエリアも併設しています。

ココロとカラダが高鳴る新体験をご家族みんなで楽しめます。

※画像はイメージです

■名古屋アンパンマンこどもミュージアム&パーク

入場料金は4月11日(金)より、現在の2,000円(税込)から変動価格制となります

所在地 :〒511-1135 三重県桑名市長島町浦安108-4

入場料 :日付指定WEBチケットによる購入がおすすめ

(入場希望日の7日前15時より)

1歳以上 2,200円(税込)〜2,400円(税込)

(公式HPの価格カレンダーを確認してください)

※1歳未満無料/1歳から小学生までのお子さまには入場記念品付き

※やなせたかし劇場の鑑賞には劇場鑑賞チケット(500円(税込))が必要

営業時間:10:00〜17:00(最終入場16:00)

おおきな木とあそびの森

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新エリア「みんなのまちのかくれんぼ」オープン!名古屋アンパンマンこどもミュージアム&パーク appeared first on Dtimes.