¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë»þ¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê·Ú¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡ª¥æ¥Ë¥³¡ÖB.free ¼«Å¾¼Ö¼èÉÕ¤±ÍÑ ¥¹¥Þ¥ÛÆþ¤ì Pocket (¥Ý¥±¥Ã¥È)¡×

ユニコは、自転車に乗る時も、スマホを手軽に手の届く位置に入れられる「B.free 自転車取付け用 スマホ入れ Pocket (ポケット)」を、2025年3月10日から販売中。

ユニコ「B.free 自転車取付け用 スマホ入れ Pocket (ポケット)」

発売日 : 2025年3月10日(月)

価格 : 2,860円(税込)

内容 : Pocket本体×1個、取付け具×1個、シリコンパーツ×1個、

再利用可能ケーブルタイ×4本(内2本は予備)

サイズ : 幅90mm×高さ120mmx厚さ30mm

カラー : ブラック

素材 : ナイロン(本体外側)、ネオプレン・ベルベット(本体内部)、

ポリカーボネイト(取付け具)、シリコン(シリコンパーツ)、

ナイロン(ケーブルタイ)

■商品の特徴

*「手帳型カバー」や「リング付きケース」等、いろいろなスマホケースに対応。

厚みのあるスマホも収納できます。

*スマホの揺れや落下防止コードストッパー付き

*自転車中央のハンドルポスト(コラム)に取付けで出し入れ簡単、見た目もスッキリ

*固定式取付け具使用で、本体(ポケット)の回転やズレの心配なし ※取付けは工具不要

*雨天時にはスマホをPocketに入れたまま取付け具から引き抜くだけ

*本体はクッション素材を使用しており、保護ケースとしても使用可能

リング付きも入れられる

普通自転車

