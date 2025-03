PropTech Japanは、利用者が家賃・賃料をクレジットカードで支払える国内初のアプリ「RentEase(レンティーズ)」を2025年3月3日(月)に正式リリースしました。

PropTech Japan「RentEase(レンティーズ)」

「RentEase(レンティーズ)」は、振込や口座引き落としが一般的だった家賃のお支払いを、簡単な設定だけでクレジットカード払いに切り替えられるアプリとして開発されました。

このサービスの提供に先立ち、多くの不動産会社様より「クレジットカード決済を導入したいが、手続きが複雑」「決済コストがかかる」などのお悩みの声がありました。

その声にお応えし、不動産会社様が独自の決済システムを導入することなく、入居者に初期費用・更新料・家賃のクレジットカード決済を提供できる仕組みを実現しました。

【取締役からのコメント】

RentEaseのリリースに向け、多くの関心をお寄せいただいた不動産関連会社の皆様、また、ユーザー様からアプリ利用に向けた準備として、口座引き落としから振込への切り替えを依頼されるケースが増えている中、不動産会社の皆様、特に物件管理会社様、保証会社様、物件オーナー様の皆様には、迅速かつ円滑にご対応いただいていますこと、心より感謝申し上げます。

また、ユーザー様からも「準備は整った!」「早くリリースしてほしい!」といった期待の声を多数いただいています。

今後、こうしたサポートにご協力いただいている不動産関連会社様の企業名を、事前のご相談後にサイトやプレスリリースなどで紹介していきたいと考えています。

本サービスを通じて、不動産会社様が新たな決済手段を提供することで、契約率の向上、顧客満足度の向上、さらには空室率の低下など収益機会の拡大に貢献できることを願っています。

【不動産業界の皆様からの要望にお応えした不動産会社様向けサービス】

このリリースでは、不動産会社様向けに以下のサービスを同時スタートします。

これにより、入居者様の初期費用・更新料・毎月の家賃のクレジットカード払いを、不動産会社様が独自の決済システムを用意せずに提供可能となり、契約率の向上や顧客満足度の向上、収益機会の拡大に貢献します。

■RentEase導入のメリット

1. 新たなカード決済システム導入不要

不動産会社様が独自にクレジットカード決済を導入する必要はありません。

RentEaseを案内いただくだけで、入居者様がアプリを通じてクレジットカード決済を行い、決済後に不動産会社様の口座へ振り込まれる仕組みです。

2. 敷金・礼金・仲介手数料・更新料など高額な一時費用も対応

従来、振込や現金払いが中心だった初期費用・更新料・家賃などの支払いを、アプリを通じてクレジットカード決済に変更可能です。

これにより、契約率向上や入居者様の負担軽減につながります。

3. 月額賃料は最大500万円まで対応

住居はもちろん、オフィス・店舗・倉庫・工場など月額賃料が高額な物件にも対応。

大口契約にも利用できるため、不動産会社様の業務の幅をさらに広げることができます。

4. 月額費用・初期費用ともに無料

不動産会社様がRentEaseを導入する際の初期費用・月額費用は一切不要となります。

また、クレジットカード決済時にかかる手数料の負担もございません。

【利用の流れ】

1. 公式HPからお申し込み

RentEase公式サイトより、不動産会社様として導入申請を行います。

面倒な審査や特別な契約手続きは不要で、最短即日から利用開始が可能です。

2. 不動産会社様専用ページの確認&二次元コード発行

登録後に案内される専用ページでは、サービスの詳細や注意事項の案内が記載されており、不動産会社様専用の二次元コードが発行されます。

3. 入居者へ二次元コードを案内

クレジットカード払いを希望する入居者様に対し、専用ページの二次元コードを案内します。

入居者様が二次元コードを読み取り、指示に沿って「RentEase(レンティーズ)」アプリをダウンロード&お手続きするだけで、敷金・礼金・仲介手数料、家賃などの支払いをクレジットカード決済で行えます。

決済後、後日不動産会社様の口座に振り込まれます。

