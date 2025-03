備後国府まつり実行委員会は、例年7月第3週目に開催してきた広島県府中市・備後地区の夏まつり「備後国府まつり」。

今回令和7年度の開催については、日程を変更することが決定しました。

令和7年度の「備後国府まつり」は、6月7日(土)(予備日6月8日(日))に開催します。

備後国府まつり

【日程変更の主な理由】

・熱中症対策のため

近年の酷暑による熱中症の不安などを鑑みてまつりを安全に実施するために開催日の変更を検討した

※令和7年度まつり開催日の6月7日の過去10年の最高気温の平均(26.2度)は、過去10年のまつり開催日の最高気温の平均(33.3度)より7.1度低い

・開催時間を延ばせるため

年々まつりへの来場者が増加する中で混雑の緩和が見込める(7月第3週目よりも日中の気温の高さが緩和されるため開催時間が延ばせる)

※令和4年度の来場者数 30,000人

令和5年度の来場者数 40,000人

令和6年度の来場者数 47,000人

