国産大豆100％の全粒粉を使用！オフィス梅本「LB-4*DOG」

オフィス梅本 BeDog事業部は、特許取得済み製造方法による犬用の“植物由来乳酸生菌”商品「LB-4*DOG」を2025年3月10日から販売中です。

発売日 : 2025年3月10日(月)

種類 : 8g/1包入り、15g/1包入り 2種類販売

価格 : 8g 1包入り 1,800円(税込)15g 1包入り 3,000円(税込)

■ワンちゃんの健康を守るために

ワンちゃん達はとても忠実で賢く我々人間にとってそばに居てくれるだけで幸せを感じ笑顔にさせてくれる存在です。

そんな家族の一員のワンちゃんも人間同様で感情や個性を持った動物です。

実はストレスを感じつつも我慢してしまい辛い病気になってしまうことが多々あります。

また飼い主さんが良かれと思って与えている食事(ドライフード等)には、よい物もあれば粗悪な物もあります。

毎回同じ食事でも食べてくれるワンちゃんもいれば、そうでないワンちゃんもいます。

人間同様にワンちゃんも悪い食べ物が蓄積され病気にかかってしまうことも否めません。

家族であるワンちゃんも、大切なパートナーとして健康を維持することが求められます。

犬用乳酸菌(植物由来乳酸生菌)の開発により、ワンちゃんの腸内環境を整え、免疫力を高め、健康で丈夫な身体を得ることができると信じています。

■乳酸菌の特性・効果への期待

乳酸菌は約2,000種類以上が存在します。

その中でも植物由来の乳酸菌は特に優れた耐酸性、耐塩性、耐熱性を持ち、生きたまま腸に届くプロバイオティクス効果を発揮します。

プロバイオティクス効果は大きく2つあり、1つは糖分やタンパク質を分解することで血糖値上昇の抑制や栄養吸収率の向上が期待できます。

2つ目は有機酸(効果のある物質)を次々に生成することで効果が持続します。

これらの効果は生きた菌だけがなせる業です。

植物由来乳酸菌

■「LB-4*DOG」商品特徴

「LB-4*DOG」は、国産大豆100%の全粒粉を使用し健康維持に欠かせない有用性のある4つの乳酸菌を緻密なバランスで配合した特許製法のプロバイオティクス商品です。

生きた乳酸菌が腸まで届くことによって、腸内で糖質や悪玉菌を取り込み善玉菌へと変換する働きがワンちゃんの腸内環境を整え老廃物の排出をスムーズにします。

さらに大豆特有の栄養成分も期待でき、より一層の免疫アプローチにより日々のストレス等からワンちゃんを守るサポートも可能となります。

また「LB-4*DOG」を用いた腸内環境の整備は、体内の健康のみならず、皮膚や被毛の状態にも良い影響を与えることが期待されます。

この商品で、多くの飼い主の方々がワンちゃんと共に健やかなDOG LIFEを送れるよう、サポートします。

販売店募集

