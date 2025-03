AOは、東京・神田の高架下沿いに「炉端焼き HOTARU」の出店を決定しました。

AO「炉端焼き HOTARU」

所在地 :東京都千代田区鍛冶町2-13-9

開店予定日:未定(決まり次第発表します)

「炉端焼き HOTARU」は、炉端焼きのライブ感と、温かみのある和の雰囲気を融合させた、新しいスタイルの大人の居酒屋です。

神田の街に根付いた、昔ながらの親しみやすさと、モダンな感覚を取り入れた店舗となります。

■「炉端焼き HOTARU」の特徴

1. 炉端焼きの臨場感を楽しむ 利用者の目の前で豪快に焼き上げる炉端焼きを提供。

炭火の香ばしい香りとともに、五感で楽しめる食体験を提供します。

2. 一期一会の出会いを大切に店名の「HOTARU(蛍)」は、日本の情緒を象徴する存在。

儚くも美しい蛍の光のように、利用者との出会いを大切にし、一回一回のご来店が特別な時間となるよう、心を込めたおもてなしがされます。

3. 神田の街に新たな風を伝統と活気が共存する神田の街。

その高架下というユニークなロケーションに店舗を構え、神田らしい賑わいと、ここにしかない特別な雰囲気を演出します。

トンネルをくぐると現れる隠れ家的な空間で、肩肘張らず、気軽に美味しい料理とお酒を楽しめます。

4. 地元の方々とインバウンドの方々に愛される店を 地元で働く会社員の皆さまには、仕事帰りの一杯を、観光で訪れるインバウンドの利用者には、日本の炉端焼き文化を体験できる場を提供します。

