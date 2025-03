UHD BD「マンダロリアン シーズン3」

WDUF-1014 15,290円 4月16日発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「スター・ウォーズ」の実写オリジナルドラマ「マンダロリアン シーズン3」と「アソーカ」の4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)を4月16日に発売する。コンセプト・アートカードセットを付属。価格は、UHD BD版が15,290円、BD版が10,890円。発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング。

「マンダロリアン シーズン3」

・UHD BD(スチールブック/数量限定) 15,290円 2枚組 WDUF-1014

・BD(スチールブック/数量限定) 10,890円 2枚組 WDXF-1014

「スター・ウォーズ:アソーカ」

・UHD BD(スチールブック/数量限定) 15,290円 2枚組 WDUF-1015

・BD(スチールブック/数量限定) 10,890円 2枚組 WDXF-1015

UHD BD「スター・ウォーズ:アソーカ」

WDUF-1015 15,290円 4月16日発売

マンダロリアン シーズン3

世界中で“完璧な『スター・ウォーズ』”と絶賛された、実写オリジナルドラマ「マンダロリアン」シリーズの第3弾。

物語の舞台は「スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還」の出来事から5年後。帝国が崩壊し、ファースト・オーダーが台頭する前の時代に現れた一匹狼の戦士・マンダロリアンの戦いを描く。

Star Wars (C) 2025 & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

製作総指揮・脚本は「アイアンマン」や「ライオン・キング」のジョン・ファヴローが手がけ、エピソードの演出も一部担当。「スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ」のデイブ・フィローニ、「ジュラシック・ワールド」シリーズなどで知られるブライス・ダラス・ハワードが続投、「ブラックパンサー」で撮影を担当したレイチェル・モリソン、「ミナリ」で注目を浴びたリー・アイザック・チョンらもエピソード監督を務めた。

コレクターズ・エディションには、シーズン3の全8話(チャプター17~24)を収録。収録時間は約340分。UHD BD音声は英Dolby Atmos、日Dolby Digital 5.1ch。BD音声は英DTS-HD Master Audio 5.1ch、日Dolby Digital 5.1ch。

ドラマができるまでを追った「製作の舞台裏:パート 3」、グリーフ・カルガ役を演じながらエピソード監督も務め、昨年急逝したカール・ウェザースを偲ぶ「カール・ウェザースに捧ぐ」、そして未知のクリーチャーやドロイドに関する「クリーチャー&ドロイド」などのボーナス・コンテンツを収録している。

Star Wars (C) 2025 & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

スター・ウォーズ:アソーカ

「マンダロリアン」の製作陣が手掛けた、スター・ウォーズの新たなドラマシリーズ「アソーカ」。帝国崩壊後の銀河を舞台に、ジェダイの栄光と没落に翻弄され激動の時代を生き抜いてきたアソーカ・タノが、ダース・ベイダーの冷酷な後継者がもたらす、恐るべき闇の脅威に立ち向かう。

Star Wars (C) 2025 & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

トグルータ族のアソーカ・タノはアナキン・スカイウォーカーの唯一の弟子であり、二本のライトセーバーを操る、伝説の“元”ジェダイ。

師匠のアナキンと共にクローン戦争の英雄として活躍したものの、ある事件をきっかけにジェダイ・オーダーへの信頼を失い、ジェダイの道を捨てるも、帝国の誕生後、ダークサイドに堕ちたアナキンがダース・ベイダーとなった姿で再会。変わり果てた姿のかつての師と、死闘を繰り広げた過去を持つ人物。

デイブ・フィローニ監督曰く、アソーカ・タノはスタジオジブリの「もののけ姫」の主人公サンがモデル。幼い頃から勝ち気で戦闘力に優れ、アナキンの弟子として認められるべく積極的に動き、二本のライトセーバーを自由自在に操る姿も人気を博し、本作でスター・ウォーズ サーガには欠かせない重要な人物となった。

Star Wars (C) 2025 & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

コレクターズ・エディションには、全8話(パート1~8)を収録。収録時間は約357分。UHD BD音声は英Dolby Atmos、日Dolby Digital 5.1ch。BD音声は英DTS-HD Master Audio 5.1ch、日Dolby Digital 5.1ch。

主人公アソーカ・タノに迫る「伝説のアソーカ」、縁の深いアナキン・スカイウォーカーとの関係を描く「師と弟子の道」、反乱者たちが登場する「蘇る反乱者たち」、ダークサイドに迫る「悪の復活」、そしてデイブ・フィローニ監督の解説付きの「音声解説」(2種)などのボーナス・コンテンツを収録する。