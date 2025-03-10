Wプレミアのレギュラーシーズン終了…富士通が1位でPO進出、7位のアイシンは三菱電機との入替戦へ
3月9日、「大樹生命 Wリーグ 2024-25シーズン Wプレミア」が終了。レギュラーシーズンの順位が決定した。
富士通レッドウェーブとデンソー アイリスがリーグトップの23勝5敗（勝率0.821）。直接対決でも2勝2敗と並んだ両者は、その得点差によって富士通が1位でシーズンを終えた。
3位のシャンソン化粧品シャンソンVマジック、4位のＥＮＥＯＳサンフラワーズも「京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2024-25」に進出。7位のアイシンウィングスは三菱電機コアラーズとの「Wリーグ ディビジョン入替戦 2024-25」に進み、8位の日立ハイテククーガーズはWリーグフューチャーへ自動降格する。
入替戦およびプレーオフセミファイナルは2戦先勝方式、プレーオフファイナルは3戦先勝方式で開催。入替戦は15日から17日にかけて国立代々木競技場第二体育館、プレーオフセミファイナルは29日から31日にかけてスカイホール豊田で行われる。
Wプレミアレギュラーシーズン最終順位、入替戦およびプレーオフの試合日程は以下のとおり。
■「大樹生命 Wリーグ 2024-25シーズン Wプレミア」レギュラーシーズン最終順位
1位：富士通レッドウェーブ（23勝5敗／0.821）
2位：デンソーアイリス（23勝5敗／0.821）
3位：シャンソン化粧品シャンソンVマジック（15勝13敗／0.536）
4位：ＥＮＥＯＳサンフラワーズ（14勝14敗／0.500）
5位：トヨタ自動車アンテロープス（13勝15敗／0.464）
6位：トヨタ紡織サンシャインラビッツ（11勝17敗／0.393）
7位：アイシンウィングス（9勝19敗／0.321）
8位：日立ハイテククーガーズ（4勝24敗／0.143）
■「Wリーグ ディビジョン入替戦 2024-25」試合日程（＠国立代々木競技場第二体育館）
アイシンウィングスvs三菱電機コアラーズ
3月15日13：00、3月16日13：00、3月17日19：00
■「京王電鉄 presents Ｗリーグプレーオフ 2024-25」試合日程
・セミファイナル（＠スカイホール豊田）
デンソーアイリスvsシャンソン化粧品シャンソンVマジック
3月29日13：00、3月30日13：00、3月31日16：30
富士通レッドウェーブvsＥＮＥＯＳサンフラワーズ
3月29日15：30、3月30日15：30、3月31日19：00
・ファイナル（＠武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ）
（デンソーアイリスvsシャンソン化粧品シャンソンVマジックの勝者）vs（富士通レッドウェーブvsＥＮＥＯＳサンフラワーズの勝者）
4月5日14：00、4月6日14：00、4月12日15：00、4月13日14：00、4月14日19：00、