Éüµ¢¤·¤¿¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡¡´é¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¾×·â¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡ÖÃ¯¤«¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡´é¤ò¹üÀÞ¤·³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬£±£°Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡È¹¤Ï£²·î£²£µÆü¤Ë¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤ë»³Íü¡¦ÉÙ»ÎµÈÅÄ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢àÀ»ÃÏ½äÎéá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤ËÌëÆ»¤ÇÅ¾¤ó¤ÇËË¹ü¤ò¹üÀÞ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤¬¡ÖÀâÌÀ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¸ý¤Ç¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢È¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²²Â¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿´¤Î¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¤¢¤ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¿´¤ÎÌäÂê¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Î¡¢Å¾¤ó¤Ç¥±¥¬¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¥é¥¤¥¹¤ÎÅÄ½ê¿Î¤é·Ý¿ÍÃç´Ö¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¼Ö¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤áÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÅ¾¤ó¤ÇÂ¦¹Â¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡¢´é¤òÂÇ¤Ã¤ÆËË¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£È¹¤Ï¤½¤Î»þ¤Î¾×·â¤ò¡ÖÃ¯¤«¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£·£°¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î¿¼¤µ¤ÎÂ¦¹Â¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî¤Á¤Æ¡£¤Ç¡¢Íî¤Á¤¿»þ¤Ë¡¢ÍÑ¿åÏ©¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ë´é¤¬¥À¥À¥ó¥À¥À¥ó¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤À¤¬Å¾¤ó¤ÀÄ¾¸å¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡¢°ì½Ö¡×¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÅÄ½ê¤é¤â¡Ö¤¢¤ì¡¢È¹¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡¢´é¤Î»¤¤ê½ý¤À¤±¤À¤È»×¤¤¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö£±¥¥í¤¯¤é¤¤±¿Å¾¤·¤¿»þ¤Ë¡ØÄË¤¤¤ï¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥ê¤À¤ï¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤¦¤·¤ÆÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£