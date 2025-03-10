ÂîµåT¥êー¥°¡¦²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¡¡¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤ÇÄ¥ËÜÍÊ¤¹¤ëÎ°µå¤ÈÇ®Àï¡¡º£µ¨3°Ì¤Ç¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ø
²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä
¡¡Âîµå¡¦T¥êー¥°¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3°Ì¤Î²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï9Æü¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ç¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹Ä¥ËÜÍÊ¤¹¤ë2°Ì¤ÎÎ°µå¡£Î¾¥Áー¥à¤È¤â¡¢Éé¤±¤ì¤Ð¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó1°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ëÂç»ö¤Ê°ìÀï¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏºßÀÒ5¥·ー¥º¥óÌÜ¤ÎÅÄÅº¤¬µ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥×¥ìー¤ÇÂè1¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡ÄÉé¤±¤¸¤È¡¢Î°µå¤ÎÄ¥ËÜ¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Îµ»½Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±Âè2¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë¾¡Íø¡£
¡¡Ìó1500¿Í¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢ÂçÇ®Àï¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ì¤Þ¤ÞºÇ½ªÂè5¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¡£
¡¡Î°µå¤ÎÄ¥ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï2025Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹Í¥¾¡¤Î17ºÐ¡¢µÈ»³ÏÂ´õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£µÈ»³¤ÏÁÇÁá¤¤¥é¥êー¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶¤á¤ò¸«¤»¡¢Ä¥ËÜÁê¼ê¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏµÚ¤Ð¤ºÇÔ¤ì¤¿¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¡£¥êー¥°Àï¤Î½ç°Ì¤Ï1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ3°Ì¤Ç³ÎÄê¡£3·î¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÎÉñÂæ¤ÇÈá´êÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¡¡2-3¡¡Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¡Û
¡Ê²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¡¿Çò¿À¹¨Í¤ ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö7¥·ー¥º¥ó»ä¤¬¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡£3ÅÙÌÜ¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×