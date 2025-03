東京上野にある「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」が、春季限定メニューの提供を開始。

サンリオキャラクターのムースが選べる大人気のアフタヌーンティーや、インパクト大のハニトーなど春にピッタリな新メニューが5品登場しています☆

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「2025年春季限定メニュー」

所在地:〒110-0005 東京都 台東区上野2丁目14-30パセラリゾーツ上野公園前店1F

営業時間:平日 11:00~19:30/土日祝 10:00〜19:30

※「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」はワンオーダー制です

季節ごとに、上野の自然とリンクした装飾が店内を彩る「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」

かわいいサンリオキャラクターたちと、お花に囲まれながらアフタヌーンティーやピクニックが楽しめる癒やしの空間が楽しめるカフェです。

そんな「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」にて、春季限定メニューの販売がスタート。

春仕様になったムースが選べるアフタヌーンティー季節のドリンクなど、春にピッタリな新メニューが5品を紹介していきます☆

季節のアフタヌーンティー「フラワーガーデンアフタヌーンティー」

価格:1名 4,400円(予約推奨)

※アフタヌーンティーを注文の際、グループで来店された中学生以上の方の人数分の注文が必須となります

ムースキャラクター(全8種):ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、ハンギョドン、リトルツインスターズ

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェの大人気メニュー、季節のアフタヌーンティー。

2025年春は、色とりどりのフルーツやケーキがいっぱいの「フラワーガーデンアフタヌーンティー」が提供されています。

野菜のバーニャフレッダやミニバーガー、フライボックスのバスケット付きでお食事としても大満足のセット。

ロールケーキのムースは好きなキャラクターが選べます。

※写真は2名時の提供イメージです

「フラワーガーデンアフタヌーンティー」バスケット

内容:

・彩り野菜のブーケスタイル バーニャフレッダ

・ミニバーガー

・フライボックス(ライスコロッケ、チキンナゲット、フライドポテト)

色とりどりのお野菜をブーケスタイルにまとめてバーニャフレッダ付きのバスケット。

お肉たっぷりなミニバーガーと、ライスコロッケ、チキンナゲット、フライドポテトを詰め込んだフライボックスも入っています。

「フラワーガーデンアフタヌーンティー」アフタヌーンティースタンド上段

内容:

・桃とマンゴーのロールケーキ お好きなキャラムース乗せ

・彩りプチフールリース(ドーナツ、レアチーズケーキ、苺チョコ、フルーツ、ハーブ、食用花)

アフタヌーンティースタンドの上段には、好きなキャラクタームースをのせた桃とマンゴーのロールケーキをレイアウト。

彩りプチフールリースとして、ドーナツやレアチーズケーキ、苺チョコ、フルーツ、ハーブ、食用花が提供されます。

「フラワーガーデンアフタヌーンティー」アフタヌーンティースタンド下段

内容:

・お花のゼリーパフェ(パンナコッタ&レモンゼリー)

・ティラミスポット

・チュロス(チョコ&ホイップ)

アフタヌーンティースタンドの下段には、3種のグラスデザートをセレクト。

パンナコッタとレモンゼリーを合わせたパフェやティラミス、チョコとホイップを詰めたチュロスが味わえます。

季節のスイーツ「サンリオキャラクターズ 春のベリーベリーブーケパフェ」

価格:1,430円

※お好きなキャラクターのムースが選べます

ワッフルを使った、春限定のブーケパフェ。

グラスにはワッフルにホイップクリーム、いちご、ブルーベリーと共に選べるキャラクタームースなどがトッピングされます。

おともだちといっしょ♪ベリーたっぷりハニトー

価格:2,200円

※好きなキャラクターのムースを2つ選べます

食パンを丸ごと一斤使用した、インパクト大な「おともだちといっしょ♪ベリーたっぷりハニトー」

ハニートーストの上には好きなムース2つを選んで乗せることができます。

季節のドリンク

価格:各1,100円 ※ランダムコースター付き

メニュー名:

・ポットドリンク ホッとピンクフルーツレモネード

・デザートフロート 抹茶ミルクと苺のフロート

※好きなキャラクターのもなかを選べます

季節限定ドリンクとして「ポットドリンク ホッとピンクフルーツレモネード」と「デザートフロート 抹茶ミルクと苺のフロート」がラインナップ。

ドリンクを注文された方には「ハローキティ」たちがプリントされたオリジナルコースター全8種類からいずれか1枚がランダムでプレゼントされます。

サンリオキャラクターのムースが選べるアフタヌーンティーやハニトーなど、春にピッタリな限定メニューがラインナップ。

サンリオキャラクターズ ガーデンカフェにて提供が開始されている「2025年春季限定メニュー」の紹介でした☆

