°ËÅì¶Ð»á¡¡¸ÍÃì¶³¹§¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ÇDeNAÊá¼ê¿Ø¤Ëµ¯¤³¤ëÊÑ²½¤È¤Ï¡©¡Ö¤¢¤Î³èÌö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤¿°ËÅì¶Ð»á¡Ê62¡Ë¤¬¡¢Æî³¤¡¢ºå¿À¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¡Ê77¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¡Ö¥¨¥â¤ä¤ó¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤Õ¤é¡¼¤ê¥Ä¥Þ¥ß¥°¥¤¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸«¤»¤¿¸ÍÃì¶³¹§Êá¼ê¡Ê34¡Ë¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ÇDeNAÊá¼ê¿Ø¤Ëµ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÊÑ²½¤È¤Ï¡©
¡¡°ËÅì»á¤Ïºòµ¨¤Î½ªÈ×¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¸ÍÃì¤¬Â¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï25ºÐ¤Î»³ËÜÍ´Âç¤¬3³ä¶á¤¤ÂÇÎ¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¡¢108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»³ËÜ¤Î»àµå¤Ë¤è¤ë½ªÈ×¤ÎÎ¥Ã¦¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¸ÍÃì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÍÃì¤ÎÇ´¤ê¤Î¤¢¤ë¥ê¡¼¥É¤Ê¤É¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤°ÂÄê´¶¤¬¡¢DeNA¤ò²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é»³ËÜ¤È¸ÍÃì¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿ÀµÊá¼êÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ËÅì»á¤Ï¡Ö¸ÍÃì¤¬Â¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ËÍ¤Ï¤Í¡¢»³ËÜ¤¯¤ó¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¸ÍÃì¤Î³èÌö¤ò¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Í¡¢º£Ç¯¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤â¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤ÏDeNA¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£