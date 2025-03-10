¡ÖÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸É÷²½¤òËÉ¤°¡×¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¡¡Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÌò½ê¤Ç¼Ì¿¿Å¸¡¡3·î24Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡¡·Ù»ëÄ£À¤ÅÄÃ«½ð
º£·î20Æü¤Ç¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬»ö·ï¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²â¥ö´Ø±Ø¤ÇÇò¤¤ËÉ¸îÉþ¤òÃå¤Æµ¤ÂÎ¤òºÎ¼è¤¹¤ë·Ù»¡´±¡£ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¤±¤¬¿Í¤¬¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡ÖÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿1995Ç¯3·î20Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤éÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÌò½ê¤Ç¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¡¢ËÜÌ¾¡¦¾¾ËÜÃÒÄÅÉ×¸µ»à·º¼ü¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»³Íü¸©µì¾å¶å°ì¿§Â¼¤Î¡ÖÂè6¥µ¥Æ¥£¥¢¥ó¡×¤Ë·Ù»ëÄ£¤¬ÆÍÆþ¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿Å¸¤Ïº£·î24Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö»ö·ï¤òÃÎ¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ÷²½¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£